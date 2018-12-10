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AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

11.12.2018 16:20 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты немецкого издания AUTO BILD протестировали актуальные модели кроссоверов и определили самые экономичные из них.

8 место: Toyota C-HR Hybrid

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем двигателя - 1798 сс, мощность - 122 л.с. Разгон до 100 км/ч - за 11,8 секунды, максимальная скорость - 170 км/ч. Цена базовой модификации в Германии - 29 390 евро. Расход топлива по итогам теста - 5,4 л на 100 км.

7 место: Opel Mokka X 1.6 CDTi

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем силового агрегата - 1598 сс, мощность - 136 л.с. Разгон до 100 км/ч - за 9,8 секунды, максимальная скорость ограничена 190 км/ч. Стоимость базовой модификации - 27 710 евро. Расход топлива - 5,4 л на 100 км.

6 место: Nissan Qashqai 1.5 dCi

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем мотора - 1461 сс, мощность - 110 л.с. До 100 км/ч Qashqai разгоняется за 11,8 секунды, скорость ограничена 182 км/ч. Базовая цена – 30 990 евро. Расход топлива - 5,3 л на 100 км.

5 место: Mini Cooper D Countryman

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем дизельного двигателя – 1598 сс, мощность - 112 л.с. Разгон до 100 км/ч - за 10,9 секунды, максимальная скорость - 181 км/ч. Цена в "базе" - 26 200 евро. Расход топлива на тесте составил 5,3 л на 100 км.

4 место: Seat Arona 1.6 TDI

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем дизельного двигателя - 1598 сс, мощность - 115 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,6 секунды, максимальная скорость - 185 км/ч. Базовая цена - 23 520 евро. Расход топлива - 5,3 л на 100 км.

3 место: Suzuki Vitara 1.6 DDiS 4×4

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем дизельного двигателя - 1597 сс, мощность - 120 л.с. Разгон до 100 км/ч - за 11,3 секунды, максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Цена стартует от 27 890 евро. Рсход топлива на тесте - 5,2 л на 100 км.

2 место: Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4×4

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем дизельного двигателя - 1598 сс, мощность - 120 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 11,2 секунды, максимальная скорость - 175 км/ч. Цена начинаются с отметки в 28 990 евро. Расход топлива составил 5,2 л на 100 км.

1 место: Honda HR-V 1.6 i-DTEC

AUTO BILD назвал самые экономичные кроссоверы

Объем дизельного двигателя - 1597 сс, мощность - 120 л.с. Разгон до 100 км/ч - за 10,4 секунд, максимальная скорость - 192 км/ч. Базовая цена - 24 290 евро. Расход топлива - 5,2 л на 100 км.

 
 
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Эксперты немецкого издания AUTO BILD протестировали актуальные модели кроссоверов и определили самые экономичные из них. 8 место: Toyota C-HR Hybrid
 
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