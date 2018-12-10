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ЕАБР в 2019 году планирует продать часть кредитного портфеля в рублях

11.12.2018 16:09 — Разное | Интерфакс  
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Евразийский банк развития (ЕАБР) в 2019 году планирует продать часть кредитного портфеля, начнет с рублевых кредитов, сообщил журналистам председатель правления банка Андрей Бельянинов.

"Мы сейчас пришли к выводу, что в 2019 году будем по кусочку продавать наш рублевый портфель, потому что мы там задачу выполнили, проекты уже запущены. Будем выставлять на рынок определенные лоты, понимая, что банки их будут покупать, а мы будем деньги получать и финансировать новые проекты", - сказал А.Бельянинов.

Пока ЕАБР будет продавать рублевые кредиты, а потом, возможно, кредиты в других нацвалютах: тенге, долларах и евро. "Это будет нашей практикой, я думаю. Надо потрогать рынок", - отметил глава банка.

Текущий инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря 2018 года составлял $3,2 млрд, балансовый портфель (без учета резервов и дисконтов) - $2,2 млрд. В инвестиционном портфеле 41% приходится на проекты в РФ, 40% - в Казахстане, отметил А.Бельянинов.

По его словам, на рассмотрении банка сейчас находятся заявки на финансирование объемом до $6,5 млрд.

Банк в 2018 году планирует увеличить чистую прибыль в 1,6 раза - до $65-66 млн. "Я думаю, что мы покажем чистую прибыль в районе $65-66 млн, а в прошлом году было $41,2 млн", - сказал глава ЕАБР.

Он добавил, что банк продолжит развивать такое направление, как расчетное обслуживание клиентов и привлечение депозитов юрлиц. ЕАБР за 2,5 месяца текущего года привлек около $300 млн от корпоративных клиентов. А.Бельянинов подчеркнул, что это короткие средства и банку хотелось бы привлекать средства на более длительный срок. При этом, по его словам, не столь важен источник этих средств.

"Очевидно, идет спрос на нацвалюты. Я бы хотел большей поддержки государств для того, чтобы мы могли активно работать, влиять на процессы внутри нашего интеграционного объединения (ЕврАзЭС - прим. ИФ)", - отметил глава ЕАБР. Он пояснил, что, например, спрос на рублевые средства есть со стороны заемщиков из всех стран присутствия банка: Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и в меньшей степени Таджикистана.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) в 2019 году планирует продать часть кредитного портфеля, начнет с рублевых кредитов, сообщил журналистам председатель правления...
 
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