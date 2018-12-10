В Жлобине пройдет акция «Сохраним символ праздника»

Предновогодняя акция «Сохраним символ праздника» впервые пройдёт в Жлобине с 21 по 31 декабря.

В указанные дни лесхоз предложит жлобинчанам новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, которые можно будет сохранить до весны (на балконе или даче), а затем высадить их в лесничестве во время традиционной акции «Неделя леса». В ассортименте – ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский. Таким образом, каждый желающий сможет внести личный вклад в озеленение малой родины.

Приобрести «символ новогоднего праздника» можно в административном здании Солонского лесничества, расположенном в Жлобине по переулку Революционный, 12, и возле магазина «Соседи» – по улице Барташова с 12.00 до 18.00. А 29 декабря будет организована продажа на площади Освободителей.

Павел ВЕРТЕЙКО,

заместитель директора.

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