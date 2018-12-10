|
В Жлобине пройдет акция «Сохраним символ праздника»
11.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Предновогодняя акция «Сохраним символ праздника» впервые пройдёт в Жлобине с 21 по 31 декабря.
В указанные дни лесхоз предложит жлобинчанам новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, которые можно будет сохранить до весны (на балконе или даче), а затем высадить их в лесничестве во время традиционной акции «Неделя леса». В ассортименте – ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский. Таким образом, каждый желающий сможет внести личный вклад в озеленение малой родины.
Приобрести «символ новогоднего праздника» можно в административном здании Солонского лесничества, расположенном в Жлобине по переулку Революционный, 12, и возле магазина «Соседи» – по улице Барташова с 12.00 до 18.00. А 29 декабря будет организована продажа на площади Освободителей.
Павел ВЕРТЕЙКО,
заместитель директора.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предновогодняя акция «Сохраним символ праздника» впервые пройдёт в Жлобине с 21 по 31 декабря. В указанные дни лесхоз предложит жлобинчанам новогодние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)