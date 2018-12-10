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В рейтинге экологичности Беларусь опустилась на шесть мест, зато теперь рядом с Германией
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В новом рейтинге
Рейтинг составляют немецкие организации NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, а позиция каждой страны зависит от усилий, которая она прилагает для остановки изменения климата. Каждому государству выставляют определённый балл, который зависит от четырёх факторов: выбросы парниковых газов (40% от общего результата), развития возобновляемой энергетики (20%), потребления электроэнергии (20%) и политики в области климата (20%).
Масимум каждая страна может получить сто баллов. Беларуси выставили 53,3, а в прошлом году − 56,3. Самые хорошие результаты показывают Швеция (74,3), Литва (69,2) и Морокко (68,2). Грустный момент в том, что ни одну страну не поставили на первые три позиции − как пишут авторы, «ни одна страна не прилагает достаточных усилий для предотвращения изменения климата». А хуже всех в этом вопросе Саудовская Аравия, Иран и США.
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