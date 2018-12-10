В Слуцке установили расчётно-плановые цены за коммунальные услуги на 2019 год

В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.



Решением Слуцкого районного исполнительного комитета от 27 ноября от 2018 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, утверждены ПРЦ на основные виды услуг. Так, ПРЦ на теплоснабжение и горячее водоснабжение в Слуцком районе составит 129,4548 рублей за 1 Гкал реализованной тепловой энергии. ПРЦ на водоснабжение - 7,5913 рублей за 1 куб. м. воды, за техобслуживание — 0,1318 рублей за 1 кв. метр общей жилой площади, за обращение с твёрдыми бытовыми отходами — 7,5913 рублей на 1 куб. метр.

Для сравнения, в Зельвенском районе планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение утвердили на уровне 99,3421 рубля за 1 гигакалорию, Свислочском — 126,0486 рубля, Щучинском — 120,6806 рубля, Березинском — 85,5745 рубля, Червенском — 133,4778 рубля, Мостовском — 99,9181 рубля, Ивьевском — 96,3394 рубля, Кореличском — 93,9291 рубля, Жабинковском — 113,7156 рубля.

В Любанском районе планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2019 год составят 0,1156 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, в Клецком — 0,1211 рубля, в Городокском — 0,1274 рубля.

За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2019 год составят в Зельвенском районе 9,0519 рубля, в Свислочском — 9,9999 рубля, Щучинском — 9,7468 рубля, в Кореличском — 7,8502 рубля, в Городокском — 9,2723 рубля.

Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплаты.

В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. Так, в Могилевской области в этом году коммунальники завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования, пишет TUT.BY.



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