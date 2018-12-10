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Более 75% экспорта товаров Могилевской области приходится на страны СНГ

11.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Более 75% экспорта товаров Могилевской области приходится на страны СНГНа страны Содружества Независимых Государств приходится 75,7% экспорта товаров Могилевской области. Об этом сообщили в главном статистическом управлении региона.

Экспорт товаров в страны СНГ в январе-октябре 2018 года составил $1 309,4 млн., их импорт — $681,7 млн. (62,4% от общего объема поставок). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным — в размере $627,7 млн. Основной удельный вес экспорта и импорта продукции области приходился на Российскую Федерацию (62% и 56,1% соответственно), Украину (7,9% и 4,7%), Казахстан (4,1% и 1,4%).

В СНГ отгружалось более 500 наименований товаров, из которых ключевыми были шины, молоко и молочная продукция, мясо и мясные субпродукты, плиты древесно-стружечные, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, цемент и мебель. Импортировались в основном черные металлы и спирты ациклические, их производные, каучук синтетический, полимеры пропилена, уголь каменный и углерод.

По итогам 10 месяцев текущего года экспорт услуг в страны СНГ составил $48,3 млн., или 65,5% от общего объема, их импорт — $22,2 млн. (49,3%). В результате сальдо сформировалось положительным — $26,1 млн. Основными их потребителями являлись резиденты Российской Федерации, а также Казахстана, Туркменистана и Украины. Востребованы были строительные, транспортные, туристические, компьютерные и прочие деловые услуги, услуги в области образования и здравоохранения.

Наибольший объем услуг регионом получен из Российской Федерации и Украины. В основном это были транспортные, строительные и прочие деловые услуги.

mogilev-region.gov.by

 
 
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На страны Содружества Независимых Государств приходится 75,7% экспорта товаров Могилевской области. Об этом сообщили в главном статистическом управлении региона....
 
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