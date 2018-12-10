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Чтобы жизнь медом не казалась

11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Бывает, проснешься утром и все так хорошо: настроение отличное, на работу пришел без опозданий, дома все спокойно, вчера последний долг отдал соседу. Сам удивляешься тому, как все хорошо.
Вот нередко на просторах Всемирной сети, в разных телешоу можно услышать советы о том, как жить позитивно, как поднять себе настроение, и все тогда будет хорошо.
И вот если вам не по нраву эти сладко-приторные радости, тогда вам пригодятся вредные советы, как испортить себе настроение. А что? Ничего удивительного, ведь так приятно, порой, пощекотать себе нервы. И вообще, медики считают, что выброс адреналина в умеренных дозах иногда очень полезен.
Думаете, не получится? Спешу разубедить: поверьте, всегда найдутся люди, которые помогут быстро вернуться в повседневное русло.
Так вот, если вам как-то некомфортно быть в добром настроении, решение есть всегда. Проверено лично!
Первым делом обязательно загляните в магазин «Родны кут», что по ул. Кирова. В конце торгового зала положите в свою продуктовую корзину печенье «Орешки со сгущенкой» на развес и не догадайтесь их взвесить в колбасно-рыбном отделе. Действительно, на кассе же есть весы, а тут только колбасу да рыбу взвешивают. Но это не значит, что ваша логика совпадает с логикой кассира. На кассе молодая особа, выясняющая отношения по телефону, злобно бросит трубку, послав собеседника куда подальше, и в таком же агрессивном тоне продолжит общаться с вами, тряся перед лицом пакетом с этими же «орешками». Глобальная проблема состоит в том, что она на них цены не знает, а в колбасном отделе знают… Да уж! Не ходили туда почти год и еще столько же не пойдете. Но настроение испорчено и аппетит пропал.
После этого обязательно загляните в «Беларусбанк», где, не успев открыть рот, чтобы узнать, кто последний в очереди, этот же последний, занявший очередь во все 5 окон обслуживания, будет кричать, указывая на даму, оплачивающую коммуналку: «Девушка, не наглейте! Я тут последний и вы за мной будете. А то одна тут зашла и без очереди сразу в «окошко» лезет». Чтобы не нарваться на такого же «вежливого» кассира лучше обратиться сразу в инфо-киоск (или банкомат), в нем пока «хамская функция» не встроена. Там всегда добрый женский голос вежливо просит забрать чек. Приятно, не правда ли?
Потом загляните на почту. Выпишите там родимую газету на три месяца. Думаете, весь квартал ее будут вам доставлять? А, нет. Носят ее исправно только первый месяц, а потом… забывают. При обращении в окошко «Подписка», женщина с серьезным лицом обещает разобраться, почему же газета не доставлена. Но в следующем месяце мою дорогую «ШК» также благополучно забывают доставлять опять. Скорее всего, газету нужно не только выписать, но и регулярно подтверждать подписку полученной квитанцией. Иначе читать ее будет кто-то другой.
Путешествия, наверняка, можно продолжить, но суть в том, что даже самое прекрасное настроение может испортить плохое отношение. А ведь ничего не стоит быть добрее, вежливее, приветливее и ответственнее.
А какие вы знаете способы испортить себе настроение? Поделитесь с нами.

Эльмира Карпова.
karpovarabota@mail.ru

 
 
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Бывает, проснешься утром и все так хорошо: настроение отличное, на работу пришел без опозданий, дома все спокойно, вчера последний долг отдал соседу. Сам...
 
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Светлы шлях
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