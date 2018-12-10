На заседании исполкома проанализирована работа по реализации Декрета №3

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Хайновского, первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию. В рамках заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся социально-экономического развития Хотимского района.

Так, на исполкоме был утвержден резерв руководящих кадров Хотимского райисполкома на 2019 год. Как доложил Дмитрий Лутченков, начальник отдела организационно-кадровой работы, резерв кадров сформирован в соответствии с кадровым реестром районного исполнительного комитета на 28 должностей. В него включено 71 человек, при этом 40,1% в резерв были зачислены впервые.

Из числа резервистов 69 человек имеют высшее образвание, 7 человек – два высших образования, 1 – три, и 1 человек на данный момент получает первое высшее образование.

Дмитрий Васильевич отметил, что резервисты – это в основном достаточно молодые люди: 15,5% — это специалисты и руководители в возрасте до 30 лет, 28,2% — в возрасте 31-35 лет, 21,1% — от 36 до 40 лет, 19 человек, включенных в резерв руководящих кадров, находятся в возрастной категории 41-45 лет, шесть человек – в категории старше 46-ти.

Также на заседании был утвержден оперативный резерв кадров (14 человек) и перспективный – 42 человека. К слову, в последний вошли 8 студентов (19%).

Как отметил первый заместитель председателя райисполкома, работать с резервистами нужно каждый день, делая акцент на индивидуальную работу. При этом они сами, осознавая уровень возложенной на них ответственности, на пути своего карьерного роста должны заниматься самообразованием и саморазвитием

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос “О ходе реализации в Хотимском районе в 2018 году Декрета Президента Республики Беларусь №3 “О содействии занятости населения”. Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, констатировал, что в направлении реализации документа в районе ведется целенаправленная работа по созданию условий для занятости населения, в том числе по стимулированию предпринимательской инициативы граждан, самозанятости населения. “Главная задача наша в том, чтобы люди легально зарабатывали себе на жизнь”, — заметил Андрей Васильевич.

Остановился зампред и на работе Постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, которой с 1 июля текущего года было проведено 8 заседаний, принято 16 человек. Большинство из обратившихся в вышеуказанную комиссию были трудоустроены. У 2 граждан на момент обращения отсутствовали паспорта и трудовые книжки, поэтому им рекомендовано восстановить документы гражданина. Трое граждан категорически отказались от помощи в трудоустройстве. В отношении еще двоих было принято решение о необходимости их направления в лечебно-трудовые профилактории, ведь эти люди имеют алкогольную зависимость, поэтому и сложности с устройством на работу.

В январе-ноябре 2018 года на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 46 человек (115% к заданию). В целом, уровень зарегистрируемой безработицы на 1 декабря текущего года составил 0,4% к численности экономически активного населения.

В тоже время, акцентировал внимание А.В. Даниленко, численность населения, занятого в экономике района, в октябре 2018 года составила 4218 человек (+3 человека к январю текущего года), за январь-октябрь 2018 года 4216 человек или 97% к соответствующему периоду прошлого года. В октябре 2018 года списочная численность работников организаций района уменьшилась по отношению к январю текущего года и составила 3458 человек (98,4% к соответствующему периоду 2017 года). “В январе-октябре 2018 года субъектами хозяйствования Хотимского района принято на работу 732 человека, уволено – 783. Восполненние кадров составило 93,5%”, — констатировал Андрей Васильевич. Хотя при этом ситуация на рынке труда характеризуется значительным превышением заявленных нанимателями вакансий над количеством состоящих на учете службы занятости безработных: по состоянию на 30 ноября имеется 93 вакансии, состоит на учете 17 безработных. Ситуация объясняется тем, что имеющиеся вакансии – это в основном места для трудоустройства людей, имеющих среднее специальное и высшее образование, тогда как социальный портрет “среднего” безработного – это мужчина 35-45 лет, проживающий в сельской местности и имеющий лишь профессионально-техническое образование, а, зачастую, лишь среднее. Например, сейчас на учете в службе занятости состоит лишь один человек с высшим образованием, в тоже время 7 (41,2%) безработных, состоящих на учете, имеют только общее среднее образование. Понятно, что отсутствие специальных профессиональных навыков осложняет поиск работы.

Стоит заметить, что в текущем году трое безработных воспользовались правом и возможностью получить финансовую поддержку в виде субсидий для развития предпринимательской и ремесленной деятельности (получили на бурение скважин, фотоуслуги и кузнечное дело). За 10 месяцев текущего года 18 безработных граждан было направлено на обучение, в том числе 14 – под “заказ” нанимателей. В целях организации временной занятости граждан 80 человек направлены на оплачиваемые общественные работы (100% от годового задания).

При обсуждении вопроса Дмитрий Хайновский обратил внимание на недальновидность многих руководителей. “Направлений для деятельности, экономических ниш для занятости в районе предостаточно, но многие идут по пути наименьшего сопротивления. Например, в РайПО в текущем году было оптимизировано 18 человек, но при этом за покупками одежды и обуви наши жители ездят в соседние районы, — заметил Дмитрий Викторович. – А ведь ниша прямо перед глазами и потребкооперации, и индивидуальных предпринимателей, но ее никто не спешит занять”.

Также первый заместитель председателя райисполкома привел пример станции техобслуживания, которой нет в районе. “Ежегодно значительные средства, в том числе и бюджетные, уходят за пределы района во время обслуживания и ремонта транспорта, а могли бы оставаться. И при этом некоторые занимаются этим видом деятельности нелегально, прячась по частным гаражам”, — высказался начальник райсельхозпрода.

Не устраивает руководство района и ситуация с оптимизацией рабочих мест.

«Понятно, что развитие новых технологий не остановить и человеческий труд все больше и больше заменяют машины, а потому на местах многих тружеников оптимизируют. Но руководители не должны равнодушно относиться к этой ситуации. Наоборот, должны думать, как в перспективе можно создать новые рабочие места, предложить новые услуги населению и с их помощью увеличить прибыль предприятия. У каждого руководителя в голове должна быть мысль, как оставить после себя хороший след, — сказал Дмитрий Хайновский, поручив и экономической службе района, и всем руководителям до конца года продумать и сформировать программу занятости оптимизированных работников. – Ни один человек не должен остаться без работы», — поставил он задачу.

Кроме того, Совету по развитию бизнеса необходимо поработать индивидуально с теми людьми, что сегодня нелегально занимаются торговлей или оказывают услуги населению. “Задача не в том, чтобы выявить таких и наказать. Наоборот, мы должны разъяснить людям выгоды легализации, чтобы они вышли из “теневого бизнеса”, в перспективе имели пенсию, не боялись осуществлять свою деятельность”, — сказал Дмитрий Викторович.

Подводя черту, он справедливо заметил, что будущее района зависит от каждого жителя Хотимщины, и наш край не будет считаться депрессивным только в одном случае, если мы все вместе придумаем и реализуем стратегию развития района. Привел и примеры: Лунинецкий район специализируется на выращивании клубники, Столинский — на цветах и овощах, Пинский – на выращивании малины и голубики. Там когда-то тоже все только начиналось, а сегодня жители этих районов имеют стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. В связи с чем, первый заместитель председателя райисполкома рекомендовал экономической службе райисполкома инициировать проведение конкурса на лучший бизнес-проект развития Хотимского района. “Многие жители района имеют интересные и перспективные идеи, пусть расскажут их, поделятся своими мыслями, а мы сможем консолидировать их и помочь реализовать”, — резюмировал Д.В. Хайновский.

Анна МАВИЧ