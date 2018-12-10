В ОАО «Батаево» приступили к ремонту техники

Рабочий день клонился к своему завершению. Машинный двор ОАО «Батаево», что в агрогородке Беседовичи, постепенно пустел. Одними из последних у ворот встретил Сергея Ерошкина и Александра Павлютина. Именно они вместе с Николаем Николаенко и Федором Беньковым в нынешнем году работали на полях на подъеме зяби до глубокой осени. Увеличить объемы пахоты в сравнении с прошлыми годами позволила теплая погода, которая продержалась до третьей декады ноября. Также, по мнению главного инженера хозяйства Евгения Заруцкого (на снимке справа), не последнюю роль сыграла и высокая готовность техники, а также обеспеченность топливом. Не обошлось, правда, и без поломок, но механизаторы за многие годы работы уже привыкли к таким сюрпризам. Нынче все трактора, сельхозагрегаты заняли свои места на мехдворе, в помещениях для них, мастерской.

— Мы провели дефектовку техники, разработали график ремонта и знаем затраты, которые требуются на работы, — рассказывает Евгений Заруцкий. – Скажем так, знаем минимальные затраты, потому что цены на запчасти меняются чуть ли не каждый день. Сегодня, например, первоочередной задачей вижу поставить на ход три трактора МТЗ-82, которые стоят без шин. Одна шина на заднее колесо стоит порядка 500-600 рублей.

Главная забота по ремонту ложится на плечи специалистов сельхозпредприятия. Отдавать технику в сервисные организации хозяйство намерено лишь в крайних случаях. Купить запчасти и заменить их собственными силами значительно дешевле. Тем более, как констатировал Евгений Викторович, среди своих работников есть толковые и грамотные, способные отремонтировать и двигатель, и топливную аппаратуру, и разобраться с электропроводкой.

Задача поставить технику на линейку готовности к 1 марта 2019 года ясна и принята к исполнению. Главный инженер аргументирует каждую позицию. С подготовкой плугов, а их четыре единицы, проблем нет. Не подвели во время ярового и озимого сева две сеялки СЗУ-5.4 и СПУ-6. Они хоть завтра готовы в поле. И так далее. В хозяйстве 18 тракторов, из них два «Беларус-3022». И вот здесь в последнее время появилась проблема, к слову, присуща не только ОАО «Батаево», найти механизатора на такие энергонасыщенные трактора. Простаивавший без дела из-за отсутствия необходимой квалификации механизатора трактор – это, говоря юнкоровским слогом, неправильно.

Под крышей мастерской приютилось немало техники. Покривил бы душой, если б назвал условия труда уж очень комфортными. Котел и батареи для обогрева сегодня – это мечта. Лет 7-8 назад была попытка установить систему отопления, но она как-то не прижилась. Позаботиться об утеплении ворот, пока «не тюкнули» морозы, это реально. Есть комната отдыха, но ремонтники предпочитают помещение, где есть печка, можно обогреться, помыть руки.

Всегда горячо, в прямом и переносном смысле, на сварочном посту. Одними из первых включаются в работу сварщики Юрий Романовский (на снимке слева) и Эдуард Павлов. В ход идет все их профессиональное мастерство, чтобы реанимировать изношенные детали и конструкции, возвратить к жизни сельскохозяйственные узлы и агрегаты.

Александр ПЕТРОВ.

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