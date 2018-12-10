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Лов налима обыкновенного запрещен!
11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Уважаемые рыболовы-любители, сообщаем вам, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства налима обыкновенного с 25 декабря по 28 февраля в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. Добыча данного вида рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму: 27 базовых величин за каждую особь налима обыкновенного. Соответственно придется понести ответственность за добычу рыбы в запрещенное время по ч.1 ст. 15.35 КоАП РБ в размере от 20 до 50 Б.В.
Александр КРЫМКОВ,
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Уважаемые рыболовы-любители, сообщаем вам, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства налима обыкновенного с 25 декабря по 28 февраля в Беларуси...
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