Лов налима обыкновенного запрещен!

Уважаемые рыболовы-любители, сообщаем вам, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства налима обыкновенного с 25 декабря по 28 февраля в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. Добыча данного вида рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму: 27 базовых величин за каждую особь налима обыкновенного. Соответственно придется понести ответственность за добычу рыбы в запрещенное время по ч.1 ст. 15.35 КоАП РБ в размере от 20 до 50 Б.В.

Если вам стало что-либо известно о готовящихся и происходящих правонарушениях, просим позвонить на телефон горячей линии Костюковичской МРИ 8-02245-55-397.

Александр КРЫМКОВ,

заместитель начальника

Костюковичской МРИ ОЖиРМ