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В Хотимском районе объявлен ежегодный конкурс на лучшее новогоднее украшение административного здания, частного дома
11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, сельские исполнительные комитеты, все предприятия, учреждения и организации, в том числе сельскохозяйственные, независимо от форм собственности, владельцы индивидуальных
Для принятия участия в смотре-конкурсе необходимо до 20 декабря текущего года выполнить оформление своих объектов и подать заявку на участие в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Конкурс проводится с 20 декабря текущего года по 7 января последующего.
Соб. информ.
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В Хотимском районе объявлен ежегодный конкурс на лучшее новогоднее украшение административного здания, частного дома
В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, сельские исполнительные комитеты, все предприятия, учреждения и организации, в том числе...
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