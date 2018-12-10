В Хотимском районе объявлен ежегодный конкурс на лучшее новогоднее украшение административного здания, частного дома

В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, сельские исполнительные комитеты, все предприятия, учреждения и организации, в том числе сельскохозяйственные, независимо от форм собственности, владельцы индивидуальных

жилых домов Хотимского района.

Для принятия участия в смотре-конкурсе необходимо до 20 декабря текущего года выполнить оформление своих объектов и подать заявку на участие в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Конкурс проводится с 20 декабря текущего года по 7 января последующего.

Подведение итогов осуществляется путем подсчета баллов по основным критериям, среди которых комплексное художественное решение оформления объектов и прилегающих территорий; уникальность идеи праздничного оформления; световое оформление (подсветка) и т.д.

Определение победителей смотра-конкурса проводится по 4-ем номинациям среди: объектов, расположенных в г.п. Хотимск; расположенных в сельской местности; сельскохозяйственных организаций и владельцев индивидуальных жилых домов.

Соб. информ.