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В Хотимском районе объявлен ежегодный конкурс на лучшее новогоднее украшение административного здания, частного дома

11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, сельские исполнительные комитеты, все предприятия, учреждения и организации, в том числе сельскохозяйственные, независимо от форм собственности, владельцы индивидуальных
жилых домов Хотимского района.

Для принятия участия в смотре-конкурсе необходимо до 20 декабря текущего года выполнить оформление своих объектов и подать заявку на участие в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Конкурс проводится с 20 декабря текущего года по 7 января последующего.
Подведение итогов осуществляется путем подсчета баллов по основным критериям, среди которых комплексное художественное решение оформления объектов и прилегающих территорий; уникальность идеи праздничного оформления; световое оформление (подсветка) и т.д.
Определение победителей смотра-конкурса проводится по 4-ем номинациям среди: объектов, расположенных в г.п. Хотимск; расположенных в сельской местности; сельскохозяйственных организаций и владельцев индивидуальных жилых домов.

Соб. информ.

 
 
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В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, сельские исполнительные комитеты, все предприятия, учреждения и организации, в том числе...
 
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