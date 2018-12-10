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Вместо такси в Минске к клиенту все чаще приезжает арендная машина. Налоговики обеспокоены

11.12.2018 17:22 — Разное | Tut.by  
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Минские налоговики развернули кампанию по дополнительному контролю за автомобильными перевозками. Дело в том, что в последнее время вместо такси к клиенту все чаще приезжает автомобиль из службы по аренде машины с водителем. Об этом сообщает столичная налоговая.


— В последнее время нарушение законодательства при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров приобретает массовый характер. Участились случаи перевозки пассажиров не автомобилем-такси, а посредством оказания услуг по аренде автомобиля с водителем (так называемые «АА»). Главным отличительным признаком таких перевозчиков является отсутствие кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Вместо этого они используют кассовые суммирующие аппараты, которые зачастую не соответствуют их сфере применения, — сообщают налоговики.

В МНС обращают внимание, что такая ситуация является административным правонарушением со стороны перевозчика.

Всем тем, кто остался недоволен оказанной услугой по перевозке пассажиров, инспекция предлагает заполнить анкету, которая находится вот тут http://vk.cc/8NgeyG

 
 
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