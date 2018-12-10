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Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении
Новости Беларуси. Перспективы такого сотрудничества стали темой обсуждения на семинаре по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в Совете Республики с участием западных экспертов. По итогам обсуждений разработают предложения по повышению эффективности работы белорусских структур местного управления.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Беларусь участвует в реализации региональной программы ЕС для стран Восточного партнерства. Кроме того, наша страна является членом 15 международных договоров Совета Европы.
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Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении
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Новости Беларуси. Перспективы такого сотрудничества стали темой обсуждения на семинаре по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, сообщили в...
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