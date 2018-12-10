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Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»
Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что 2018 год для белорусско-немецких отношений стал наиболее успешным и важным как в политическом, так и экономическом планах.
Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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