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Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

11.12.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

Он отметил, что 2018 год для белорусско-немецких отношений стал наиболее успешным и важным как в политическом, так и экономическом планах.

Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:
Это действительно успешный для нас год. Что касается будущего наших двусторонних отношений, на этой основе мы и будем их развивать. Но прежде всего нужно определить приоритетные направления нашего сотрудничества. Прежде всего, в сфере экономики. И здесь, конечно же, в число этих направлений входит сохранение позитивного инвестиционного климата в Беларуси. Еще важно, чтобы отношения Беларуси с Европейским союзом и дальше развивались конструктивно и успешно.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси посол Германии поделился с журналистами итогами разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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