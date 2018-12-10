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СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»
Новости Беларуси. Обстоятельства гибели рабочего в Новополоцке выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на территории университета, где проводятся ремонтные работы. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа, но не убедились в безопасности. Ограждения упали на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Андрей Демьянов, начальник Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация и проводится расследование уголовного дела.
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СК о гибели рабочего в Новополоцке: «Принято решение о возбуждении уголовного дела»
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Новости Беларуси. Обстоятельства гибели рабочего в Новополоцке выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Новополоцке рабочий погиб...
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