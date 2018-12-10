|
В белорусских лесах стало больше фотоловушек - число пойманных нарушителей выросло в полтора раза
11.12.2018 17:30 — Разное | Ежедневник
фото:mlh.gov.by
Чаще всего белорусы нарушают три статьи административного кодекса – загрязняют леса, нарушают правила пожарной безопасности, незаконно уничтожают лесную подстилку, надпочвенный покров и плодородный почвенный слой.
В этом году количество фотоловушек выросло на 111 – столько единиц оборудования было дополнительно установлено в Гомельской области.
Всего в белорусских лесах сегодня рабтают 637 фотоловушек. Больше всего средств фото- и видеофиксации установлено в лесном фонде Гомельского (211), Витебского (134) и Минского ГПЛХО (103), сообщили в Минлесхозе.
За январь-ноябрь 2017 года с помощью средств фотофиксации было установлено 278 случаев нарушения природоохранного законодательства, то за январь-ноябрь нынешнего года – уже 453.
Чаще всего белорусы нарушают три статьи административного кодекса – загрязняют леса, нарушают правила пожарной безопасности, незаконно уничтожают лесную подстилку, надпочвенный покров и плодородный почвенный слой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего белорусы нарушают три статьи административного кодекса – загрязняют леса, нарушают правила пожарной безопасности, незаконно уничтожают лесную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)