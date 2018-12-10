В белорусских лесах стало больше фотоловушек - число пойманных нарушителей выросло в полтора раза

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Чаще всего белорусы нарушают три статьи административного кодекса – загрязняют леса, нарушают правила пожарной безопасности, незаконно уничтожают лесную подстилку, надпочвенный покров и плодородный почвенный слой.

В этом году количество фотоловушек выросло на 111 – столько единиц оборудования было дополнительно установлено в Гомельской области.

Всего в белорусских лесах сегодня рабтают 637 фотоловушек. Больше всего средств фото- и видеофиксации установлено в лесном фонде Гомельского (211), Витебского (134) и Минского ГПЛХО (103), сообщили в Минлесхозе.

За январь-ноябрь 2017 года с помощью средств фотофиксации было установлено 278 случаев нарушения природоохранного законодательства, то за январь-ноябрь нынешнего года – уже 453.

Чаще всего белорусы нарушают три статьи административного кодекса – загрязняют леса, нарушают правила пожарной безопасности, незаконно уничтожают лесную подстилку, надпочвенный покров и плодородный почвенный слой.