Посмотрите на фото. А вдруг видели? В Минске четвертый месяц не могут найти подростка

"Он должен был учиться в колледже и жить в общежитии, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Он из неблагополучной семьи и уже неоднократно уходил из дома. Он не появляется по месту прописки — это дом №46 по улице Матусевича, не ходит на занятия в колледж. Местонахождение подростка неизвестно".













Приметы Владислава: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160—163 см, волосы темные, короткие.





Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Владислава Майсейчика, сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, +375 (29) 378- 76-16, +375 (44) 731-37-60 или 102.



