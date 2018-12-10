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Посмотрите на фото. А вдруг видели? В Минске четвертый месяц не могут найти подростка
16-летний Владислав Майсейчик пропал еще в августе. Он ушел из общежития, и никакой информации о нем никто до сих пор не знает. Мальчик — сирота, его мать лишена родительских прав.
"Он должен был учиться в колледже и жить в общежитии, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Он из неблагополучной семьи и уже неоднократно уходил из дома. Он не появляется по месту прописки — это дом №46 по улице Матусевича, не ходит на занятия в колледж. Местонахождение подростка неизвестно".
Приметы Владислава: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160—163 см, волосы темные, короткие.
Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Владислава Майсейчика, сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, +375 (29) 378- 76-16, +375 (44) 731-37-60 или 102.
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16-летний Владислав Майсейчик пропал еще в августе. Он ушел из общежития, и никакой информации о нем никто до сих пор не знает. Мальчик — сирота, его мать лишена...
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