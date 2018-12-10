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Артем Шарков: «В следующем году 95-й бензин будет стоить примерно 1 рубль 80 копеек…»

11.12.2018 17:15 — Разное | Партизан  
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Семь лет назад сотни автомобилистов активно протестовали из-за подорожания топлива, парализуя движение на проспекте Независимости.

Артем Шарков: «В следующем году 95-й бензин будет стоить примерно 1 рубль 80 копеек…»
Организатор акции «Стоп-бензин» Артем Шарков рассказал «Белорусскому партизану», почему сегодня ее невозможно повторить.

-- Артем, в свое время вы легко подняли народ на протест. А что сейчас мешает людям снова выйти на улицу?

-- Отмечу, что активировать людей было нелегко, велась кропотливая работа практически на протяжении года. Серьезные акции состоялись лишь в 2011 году, когда ситуация уже накалилась до предела.

Что касается сегодняшней ситуации, то цены на топливо повышаются каждую неделю на копейку, и за этот год уже выросли практически на 30 процентов. Почему люди не возмущаются? Наверное, потому что поводыря, который встанет впереди и будет размахивать знаменем, призывая к подобным действиям, сейчас нет. 



-- Пусть тихо, но возмущаются многие. Как думаете, почему эту волну раздражения, которая накрывает почти каждого владельца авто, до сих пор не подхватили белорусские оппозиционные политики или профсоюзы?

-- Возмущение возмущением, но основной вопрос в том, готовы ли люди взять на себя ответственность. Я сам не раз видел в интернете на различных форумах свою фотографию, под которой писали: если еще раз цену на бензин поднимут, давайте позовем на помощь этого парня. То есть сами люди не хотят брать на себя ответственность.

А что касается политиков… В 2011 году некоторые партии просто присоединились к нашей инициативе и стали заявлять, что поддерживают ее. Но мне кажется, политики прежде всего должны сами генерировать подобные идеи. А сегодня так называемые партии чаще всего просто присоединяются к тому, что уже кто-то начал делать.

Профсоюзы? Хорошо, если бы они смогли отстоять права и интересы рабочих. Из самых активных сейчас, наверное, РЭП, который что-то делает, а остальные где?..



-- Экономисты говорят, что по сравнению с соседними странами у нас еще терпимые цены…

-- Все относительно. В Украине цена на топливо почти в два раза выше, чем у нас. И люди заправляются. В Польше, если сравнивать доходы людей и цену бензина, то ситуация примерно такая же, как у нас..

Мне кажется, «Белнефтехим» все-таки лукавит, когда говорит, что повышает цены на топливо, потому что растут мировые цены на нефть. А чего же вы тогда не понижали, когда эти самые цены падали?

-- Будет ли сегодня снова популярна акция «Стоп-бензин»?

-- Я состою в различных автомобильных клубах и, честно говоря, не вижу там большого желания к активным действиям. У нас более ста автомобильных клубов, в каждом из них активных – несколько человек. Остальные – массовка. Пожалуй, даже самые активные автомобилисты вряд ли сегодня выйдут на подобную акцию.

-- Потому что пока еще платежеспособны? Или потому что боятся возможных проблем?

-- Платежеспособность, конечно, далеко не последний фактор. Но и страх тоже присутствует. Например, во Франции почти 2000 человек задержанных, но у французов не будет проблем на работе из-за того, что они приняли участие в несанкционированных акциях протеста. А у нас люди очень запуганы, с кем-то, например, могут не продлить контракт, применить какие-то санкции. Возможные угрозы пугают людей даже больше, чем те меры, которые будут к ним приняты. Поэтому многие по-прежнему предпочитают тихо возмущаться у себя на кухне или уезжая с заправок.

-- Впереди парламентские выборы. Не планируете баллотироваться?

-- Последние несколько лет я не участвую в политической жизни страны. Не с кем заниматься политикой. Смотришь на наши политические партии, общественные объединения, которые созданы ради одного-двух человек и небольшой тусовки вокруг них… И как-то не хочется вариться в этой каше. А создавать что-то свое нет ни сил, ни желания, ни финансового ресурса. 

-- Правда, что вы сейчас живет не в Беларуси?

-- Некоторое время я действительно жил и работал за границей. Но больше двух лет назад вернулся в Беларусь, живу здесь.

-- Ваш прогноз на 2019 год?

-- Думаю, цены на 95-й бензин повысят примерно до 1 рубля 70 копеек за литр. Может, даже 1 рубль 80 будет…

-- Если после Нового года цены на бензин по-прежнему будут медленно ползти вверх…

-- Если также по копейке будет дорожать, то, думаю, на улицы никто не выйдет. Будут терпеть.




 
 
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Семь лет назад сотни автомобилистов активно протестовали из-за подорожания топлива, парализуя движение на проспекте Независимости.
 
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