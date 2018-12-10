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На российском полигоне после пуска взорвалась зенитная ракета
Зенитная ракета взорвалась после запуска на российском полигоне Капустин Яр. Предположительно, это была ракета комплекса С-300, по другим версиям — С-400 или С-500. Видео инцидента опубликовал
По сведениям источника издания
По оценкам экспертов
Официальных комментариев от российского Министерства обороны пока не поступало.
Напомним, что два года назад в августе на полигоне Ашулук Астраханской области в России
Зенитный комплекс С-300 был принят на вооружение советской армии в 1975 году. С тех пор комплекс неоднократно модернизировался и в зависимости от модификации может поражать цели на дальности до 300 км.
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Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны России по факту случившегося не поступало.
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