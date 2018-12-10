В Минске лжесвященник собрал почти 50 тыс. руб. пожертвований

49-летний ранее судимый уроженец Брестской области в последние два года, находясь на территории Минска, представлялся священником православной церкви.

Под различными предлогами – приобретения церковных свечей для молебна, проведения обряда освящения жилища, осуществления пожертвований, развития коммерческой деятельности – завладел деньгами граждан на общую сумму более 49 тысяч рублей, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности.