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В Минске лжесвященник собрал почти 50 тыс. руб. пожертвований

11.12.2018 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске лжесвященник собрал почти 50 тыс. руб. пожертвований
Следственный комитет РБ

49-летний ранее судимый уроженец Брестской области в последние два года, находясь на территории Минска, представлялся священником православной церкви. 

Под различными предлогами – приобретения церковных свечей для молебна, проведения обряда освящения жилища, осуществления пожертвований, развития коммерческой деятельности – завладел деньгами граждан на общую сумму более 49 тысяч рублей, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности.

Мужчина священником не является. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.  

В Минске лжесвященник собрал почти 50 тыс. руб. пожертвований
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Теги: Минск
 
 
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Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209, предусматривающей ответственность за совершение мошенничества в особо крупном размере.
 
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