Минск и Москва подписали двухгодичную программу сотрудничества в области спорта

Беларусь и Россия в рамках Союзного государства подписали программу сотрудничества в области спорта на 2019-2020 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", соответствующий документ подписан во вторник в Минске по итогам совместной коллегии министерства спорта и туризма Беларуси и министерства спорта РФ.

Программа включает комплекс мер по развитию сотрудничества для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, взаимодействие госорганов управления физкультурой и спортом. Кроме того, документом предусмотрено создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям.