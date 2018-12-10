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Минск и Москва подписали двухгодичную программу сотрудничества в области спорта
Беларусь и Россия в рамках Союзного государства подписали программу сотрудничества в области спорта на 2019-2020 годы.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", соответствующий документ подписан во вторник в Минске по итогам совместной коллегии министерства спорта и туризма Беларуси и министерства спорта РФ.
Программа включает комплекс мер по развитию сотрудничества для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, взаимодействие госорганов управления физкультурой и спортом. Кроме того, документом предусмотрено создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям.
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Беларусь и Россия в рамках Союзного государства подписали программу сотрудничества в области спорта на 2019-2020 годы. Как передает корреспондент агентства...
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