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«Калядны спрынт»: поздравляй на родном языке

11.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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8 декабря прошел второй большой интерактивный мастер-класс проекта velcom YOUTH – на образовательную лекцию снова собрался полный зал кинотеатра velcom cinema, а еще более 1000 школьников участвовали через видео-сервис VOKAна образовательном канале velcom YOUTH.

С мотивационным напутствием перед присутствующими выступили представители Беларуси на конкурсе песни «Евровидение-2017» – группа Naviband.

Накануне праздничного периода компания velcom предложила школьникам поучаствовать в «Калядным спрынце» – записать яркое новогоднее видеопоздравление на белорусском языке, опубликовать на своей странице в социальных сетях с хэштэгами #velcomYOUTH и #віншаванкадо 8 января 2019 г. и отметить в посте одноклассников, учителей, друзей или родственников, которые должны будут продолжить эстафету поздравлений. Обязательное условие – поздравление должно быть на белорусском языке, а протяженность видео – не более 1 минуты.


Авторы самого популярного, самого оригинального и самого вдохновляющего видео получат подарки от velcom, а также персональное «гостевое» приглашение на TEDxYouth@Minsk. Самый популярный пост будет определен по количеству лайков, самое оригинальное поздравление выберут Ксения Жук и Артем Лукьяненко из группы Naviband, а одно из поздравления отметит неизменный спикинг-коуч проекат velcom YOUTH Дмитрий Смирнов. Итоги «Каляднага спрынта» будут подведены 12 января 2019 года на мастер-классе «Мастерстволидера».

Старт «Каляднага спрынта» был дан 8 декабря на мастер-классе «Искусство выступления» – в свой шестой школьный день около тысячи учеников 10-11 классов смогли не только посмотреть прямую трансляцию на VOKA, но и задать свои вопросы спикерам.

Своими практическими приемами подготовки эффективных бизнес-предложений поделилась Елена Глекова, внутренний тренер по публичным выступлениям компании EPAM Systems. Елена рассказала, что иметь хорошую идею или проект – это только часть дела, потому как важным составляющим успеха является еще и умение вдохновить ею потенциальных партнеров и союзников.


С рассказом о проектах в направлении инклюзии выступила руководительница Семейного инклюзив-театра «і» Ирина Киселева. Она рассказала про интеграцию детей с особенностями психофизического развития в общество, а также про совместные проекты театра в этой сфере.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко из группы Naviband рассказали про то, как важно идти за своей мечтой и смело преодолевать трудности. Артисты поделились своими приемами нейтрализации страха перед сценой и тысячами зрителей.

Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, генеральный продюсер «Радио Би-Эй» отметил, что в современном мире очень важно уметь публично выступать и эффективно доносить свою идею. Неподдельный интерес и множество вопросов у старшеклассников вызвали советы бизнес-тренера насчет того, как не теряться перед большой аудиторией, не потерять нить повествования и удержать внимание слушателей.


Образовательная часть проекта velcom YOUTH предусматривает серию мастер-классов для школьников, формирующих важные социальные компетенции, так называемые softskills, а интерактивный характер подачи информации во время мастер-классов стал отличным наполнением для мероприятий в концепции шестого школьного дня. Последний мастер-класс «Мастерство лидера» пройдет 12 января. Отличительная черта проекта velcom YOUTH – вся коммуникация – от подачи заявки до презентации проекта в финале – ведется на белорусском языке.

После окончания образовательной программы проекта с 20 января по 20 февраля 2019 года участникам конкурса необходимо будет реализовать свою идею, подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие – мастер-класс, дебаты или дискуссию по выбранной теме своего проекта. Авторы самых значительных, актуальных и оригинальных проектов попадут в число десяти финалистов. Они посетят TEDxMinsk-2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления состоятся на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2019 года. Все десять финалистов получат призы – смартфоны iPhoneXs, а трое победителей (по одному в каждом из направлений конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.

Итоги первого этапа конкурса, а также информация про мероприятия проекта размещены на сайте velcom-youth.by.


 
 
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8 декабря прошел второй большой интерактивный мастер-класс проекта velcom YOUTH – на образовательную лекцию снова собрался полный зал кинотеатра velcom...
 
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