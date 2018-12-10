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Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев

11.12.2018 18:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев
АиФ

Статистику сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на круглом столе в Палате представителей. 

Больше всего туристов приехало из:

  • Германии - 28,5 тыс., 
  • Польши - 16,3 тыс.,
  • Италии - 15,6 тыс.,

В топ-10 стран вошли Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Латвия, Швеция, Литва, сообщает БЕЛТА

Срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней при условии въезда в страну и выезда через Национальный аэропорт Минск

При себе нужно иметь:

  • паспорт, 
  • деньги (сумму из расчета не менее 2 б.в. на сутки (1 б.в. – 24,5 руб), либо 50 б.в., если пребывание составит 30 дней), 
  • действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. 

Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев
Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию
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Теги: Минск
 
 
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По данным на 29 ноября, возможностями 30-дневного безвиза воспользовались 178 640 человек.
 
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