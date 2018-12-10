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Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев
11.12.2018 18:20 — Разное | Аргументы и факты
Статистику сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на круглом столе в Палате представителей.
Больше всего туристов приехало из:
В топ-10 стран вошли Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Латвия, Швеция, Литва, сообщает
Срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней при условии въезда в страну и выезда через Национальный аэропорт Минск.
При себе нужно иметь:
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По данным на 29 ноября, возможностями 30-дневного безвиза воспользовались 178 640 человек.
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