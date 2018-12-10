Беларусь по безвизовому режиму посетили почти 179 тысяч иностранцев

Статистику сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на круглом столе в Палате представителей.

Больше всего туристов приехало из:

Германии - 28,5 тыс.,

Польши - 16,3 тыс.,

Италии - 15,6 тыс.,

В топ-10 стран вошли Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Латвия, Швеция, Литва, сообщает БЕЛТА .

Срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней при условии въезда в страну и выезда через Национальный аэропорт Минск.

При себе нужно иметь:

паспорт,

деньги (сумму из расчета не менее 2 б.в. на сутки (1 б.в. – 24,5 руб), либо 50 б.в., если пребывание составит 30 дней),

действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.