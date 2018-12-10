Почти треть школьных спортзалов в Брестской области оборудованы системами видеонаблюдения

Почти треть спортивных залов школ и лицеев Брестской области оборудованы системами видеонаблюдения, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела технадзора при главном управлении по образованию облисполкома Ольга Новикова, передает корреспондент БЕЛТА.



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За январь-сентябрь в учреждениях образования региона зафиксировано 73 случая травмирования детей (за аналогичный период прошлого года - 60 травм). Треть несчастных случаев произошли на уроках физической культуры и спорта, главным образом во время подвижных игр, разминок. Большинство инцидентов (67%) закончились переломами (бедра, пальца, лодыжки, лучевой кости и др.), трое учащихся повредили связки, у двух были вывихи, еще у двух - сотрясение головного мозга.

Для снижения уровня травматизма коллегия главного управления по образованию облисполкома в 2016 году поручила отделам образования горрайисполкомов оснастить спортивные залы системами видеонаблюдений. На сегодня такие системы установлены в 143 школах и лицеях области, что составляет около 30% от общего количества. Так, в Ивацевичском районе и Барановичах системами видеонаблюдения оборудованы все школьные спортзалы (28 и 21 соответственно), в Бресте - 26, в Пинске - 9, в Столинском районе - 18.

"Наличие видеокамер в спортзалах прежде всего дисциплинирует преподавателя физкультуры, который должен перед началом занятий провести разминку, чтобы определить состояние здоровья учащихся и правильно распределить нагрузку среди детей. К сожалению, вывихи, переломы еще имеют место быть. Поэтому оснащение видеокамерами - это один из приоритетов работы по профилактике травматизма на уроках физической культуры и спорта. Вопрос остается на контроле и не будет снят до завершения этой работы", - подчеркнула Ольга Новикова.

В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного питания сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная Дню профилактики травматизма (отмечается 15 декабря). По информации главного внештатного детского травматолога-ортопеда главного управления здравоохранения облисполкома Андрея Бразовского, в ситуации с детским травматизмом наблюдается небольшая положительная динамика. Так, за январь-сентябрь текущего года по поводу травм обратилось на 2,3% меньше пострадавших, чем за аналогичный период прошлого года. "В целом детский травматизм остается на достаточно высоком уровне: в среднем по области на 1 тыс. травмируются примерно 60 детей. По крупным городам - Брест, Пинск, Барановичи - показатель немного выше", - заметил Андрей Бразовский.

Наибольшее количество травм дети получают в быту (65,4% за январь-сентябрь) и на улице (28,3%), спортивные травмы составляют 2,09%. Чаще других травмируются подростки - в 60% случаях пострадавшим было от 14 до 17 лет. От травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин за 9 месяцев в области умерли 27 детей (за аналогичный период прошлого года - 17).