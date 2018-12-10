Гран-при фестиваля «Белавежская зорка» в Бресте досталось Leggo Dance Studio

В прошлые выходные Брест принимал международный многожанровый конкурс-фестиваль «Белавежская зорка».



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Около двух тысяч участников, 41 город, четыре церемонии награждения, одновременная работа двух концертных площадок, гала-концерт и огромное количество подарков...



Невероятная атмосфера



О своих эмоциях рассказал представитель жюри Роман Ковалев – главный хореограф «Детского Евровидения 2018», «Мисс Беларусь» и других проектов: «Два дня на сцене ДК профсоюзов происходила невероятная магия. Участники настолько талантливы и заряжали своей энергией, позитивом не только жюри, но и зрителей.



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За кулисами ребята делились между собой знаниями и поддерживали друг друга. Создавалось впечатление, что они забыли про конкуренцию и наслаждались собственными выступлениями и выступлениями других участников. В зале царила невероятная атмосфера».



Интервью у Деда Мороза



В рамках фестиваля проходила и масштабная около конкурсная программа. Помогали справляться с волнением перед выступлением и награждением студия школы «Май бэби», IT-школа «MyIT». «Белавежская зорка» – многогранный фестиваль, где, помимо основных, была учреждена и номинация «Лучший блогер», победитель которой получил самый актуальный приз в преддверии Нового года – возможность взять интервью у Деда Мороза в Беловежской пуще.



Призы и овации



Награждение специальными подарками прошло во время Гала-концерта. Здесь прозвучал ответ на главный вопрос – об обладателе гран-при. Танцевальный коллектив Leggo Dance Studio, выигравший его, зал встретил овациями. Вместе с ним ребятам достался и главный приз – телевизор.



Лучшими в инструментальном творчестве стали участники дуэта «ВдохNOWение», а в театральном – Екатерина Бобрикович из СШ№14 Бреста. Выставкой работ изобразительного творчества порадовали ученики из студии «Май бэби».



Круговорот энергии



Ещё одной изюминкой фестиваля стал звездный состав жюри. Своими впечатлениями поделилась Юлия Киреева – автор песен для Ольги Бузовой, продюсерского центра Доминика Джокера, певицы Алены Ланской и других звёзд: «За два дня фестиваль получил всеобщее признание, ведь только конкурсные прослушивания, по итогам работы двух площадок, длились почти 30 часов! В каждой из четырех номинаций дипломы и подарки получил каждый участник, но конечно, как и в любом конкурсе есть победители, которые и стали обладателями специальных призов и ценных подарков от организаторов и партнёров фестиваля».



Также впечатлениями поделилась Светлана Стаценко заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель Национального центра имени Мулявина: «Это было одно из самых ярких событий, в которых мне приходилось принимать участие в качестве члена жюри. Все участники настолько талантливы, так заряжали своей энергией, что хотелось каждому отдать частичку себя. Отдельное спасибо организаторам. Мероприятия такого уровня должны проходить как можно чаще, ведь именно они дают старт для развития таланта».