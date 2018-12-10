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Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода

11.12.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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По нему можно будет проехать также на велосипеде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Для пешеходов и велосипедистов

Это станет возможным благодаря велодорожке с левой стороны моста. Она протянется с улицы Зубачева до тринадцатой опоры моста, где предусмотрен спуск. Вместе с пешеходной зоной ширина этого участка составит три метра двадцать сантиметров, а от проезжей части её будет отделать оцинкованное барьерное ограждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода


«Ограждение изготовлено в цехе металла СУ-158 и оцинковано в Лиде», – рассказал заместитель главного инженера Брестской строительной компании Дмитрий Шевчук. Ограждение уже доставили на стройплощадку и оно готово к установке.Работы на участке Западного обхода от Зубачева до кольца идут активно: на 70 процентов завершена стяжка тротуаров, на 50 – закончена гидроизоляция. Уложен первый слой асфальтобетона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода


Еще предстоит укладка двух чистовых слоев. Эти работы будут произведены в следующем году. Пешеходная зона запланирована и с правой стороны моста, только там она будет значительно уже – метр в ширину. Такие размеры пешеходной зоны предусмотрены и на кольце Западного обхода.

Немцы в городе

В эти дни основные силы строителей брошены на формирования основания, которое соединит проезжую часть улицы Зубачева с первой опорой моста. Работы производятся по технологии. Сначала укладывают специальную смесь, затем щебень, после чего уплотняют. Как только будет получено одобрение лаборатории, приступят к укладке асфальтобетона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода


В работах задействована самая современная техника: шесть немецких катков и асфальтоукладчики Vogele. Это машины производства компании Wirtgen – лидера по выпуску дорожной техники. Они уже прекрасно зарекомендовали себя в работе в Беларуси и за рубежом. К примеру, эту технику использовали во время работ в Ярославле, где брестчане в этом угоду заасфальтировали 17 улиц.

Ремонт Зубачева

Еще один важный фронт работ для предприятия – правая полоса улицы Зубачева. В первых числах декабря там активно шла укладка асфальтобетонного покрытия. Это было необходимо для открытия движения по ней от перекрестка на улице Гоголя до моста. После этого занялись левой полосой улицы Зубачева, а также въездом на мост.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода


Генподрядчиком работ стало СУ-158 Строительного треста №8. Рабочие предприятия занимаются установкой канализации и ливневки, а также водопровода и электросетей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61463.php

Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода

А зона ответственности Брестской строительной компании – асфальтирование проезжей части и установка бордюров.

 
 
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По нему можно будет проехать также на велосипеде. Автор фото: Алексей ГАНЧУК Для пешеходов и велосипедистов Это станет возможным благодаря велодорожке с левой...
 
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