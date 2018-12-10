14, 15 декабря состоятся «прямые телефонные линии», позвонив на которые по нижеуказанным телефонам, можно задать волнующие вопросы:





15 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем НАРКЕВИЧЕМ.

15 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя районного исполнительного комитета Виталий Ростиславович ПРОКУРАТ.

14 декабря с 16.00 до 18.00 по телефону 2-27-86 проведет «прямую телефонную линию» начальник отдела организационно-кадровой работы Ганцевичского райисполкома Марина Александровна МУХА.

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