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Издание Sight & Sound выбрало 20 лучших фильмов года

11.12.2018 18:00 — Разное | KYKY  
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Декабрь − это месяц, когда все подводят итоги. Вот и авторитетное издание Sight & Sound опросило 160 известных критиков со всего мира, чтобы составить список лучших фильмов 2018 года. Авторы хотели сделать топ-20, но в него влезло 30 фильмов, т.к. на некоторых местах получилась ничья. Мы же опубликуем только 15 из них, остальные можете посмотреть на сайте.

15. Shirkers / Прогульщики

14. Shoplifters / Магазинные воришки

13. BlacKkKlansman / Черный клановец

12. If Beale Street Could Talk / Если Бил-стрит могла бы заговорить

11. The Image Book / Книга образа

10. Zama / Зама

9. Happy as Lazzaro / Счастливый Лаззаро

8. The Favourite / Фаворитка

7. You Were Never Really Here / Тебя здесь никогда не было

6. Leave No Trace / Не оставляй следов

5. First Reformed / Первая реформатская церковь (Дневник пастыря)

4. Cold War / Холодная война

3. Burning / Пылающий

2. Phantom Thread / Призрачная нить

1. Roma / Рома

Читайте по теме: Американский институт киноискусства выбрал десять лучших фильмов года

 
 
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Декабрь − это месяц, когда все подводят итоги. Вот и авторитетное издание Sight & Sound опросило 160 известных критиков со всего мира, чтобы составить список лучших...
 
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