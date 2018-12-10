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Издание Sight & Sound выбрало 20 лучших фильмов года
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Декабрь − это месяц, когда все подводят итоги. Вот и авторитетное издание Sight & Sound опросило 160 известных критиков со всего мира, чтобы составить список лучших фильмов 2018 года. Авторы хотели сделать топ-20, но в него влезло 30 фильмов, т.к. на некоторых местах получилась ничья. Мы же опубликуем только 15 из них, остальные можете
15. Shirkers / Прогульщики
14. Shoplifters / Магазинные воришки
13. BlacKkKlansman / Черный клановец
12. If Beale Street Could Talk / Если Бил-стрит могла бы заговорить
11. The Image Book / Книга образа
10. Zama / Зама
9. Happy as Lazzaro / Счастливый Лаззаро
8. The Favourite / Фаворитка
7. You Were Never Really Here / Тебя здесь никогда не было
6. Leave No Trace / Не оставляй следов
5. First Reformed / Первая реформатская церковь (Дневник пастыря)
4. Cold War / Холодная война
3. Burning / Пылающий
2. Phantom Thread / Призрачная нить
1. Roma / Рома
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