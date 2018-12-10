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Шагал и трактор. Беларусы сделали коллекцию пинов о своей стране

11.12.2018 17:36 — Разное | KYKY  
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Минский магазин сувениров сделал вторую коллекцию пинов о Беларуси. Почти все образы легко узнаваемы − трактор «Беларус», парящие над Витебском (по мотивам Марка Шагала), бабушкины закатки. Также сделали пин в виде пирожного «корзиночка» из универсама «Центральный» и лев по мотивам рисованных ковров Алёны Киш.

Как пишут авторы, «эти пины родились из тех удивительных историй и явлений, которые мы видим вокруг». Стоят они по десять рублей, а продаются в магазине Zorka Venera в ТЦ Galleria Minsk.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Минский магазин сувениров сделал вторую коллекцию пинов о Беларуси. Почти все образы легко узнаваемы − трактор «Беларус», парящие над Витебском (по мотивам Марка...
 
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