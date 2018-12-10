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Шагал и трактор. Беларусы сделали коллекцию пинов о своей стране
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Минский магазин сувениров
Как пишут авторы, «эти пины родились из тех удивительных историй и явлений, которые мы видим вокруг». Стоят они по десять рублей, а продаются в магазине Zorka Venera в ТЦ Galleria Minsk.
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Минский магазин сувениров сделал вторую коллекцию пинов о Беларуси. Почти все образы легко узнаваемы − трактор «Беларус», парящие над Витебском (по мотивам Марка...
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