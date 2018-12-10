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Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»
В программе
Песня, действительно, популярная. Почему вы решили присоединиться и попробовать перепеть Киркорова?
Кто принимал участие в съёмках?
Андрей Бертош:
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