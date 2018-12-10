ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

11.12.2018 19:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В программе «Большой город» попросили заместителя начальника Минского городского управления МЧС прокомментировать ролик «Цвет настроения красный».

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

Песня, действительно, популярная. Почему вы решили присоединиться и попробовать перепеть Киркорова?

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Я думаю, как Вы и сказали, из каждого утюга. И мы попытались, и «Цвет настроения красный» – показать подразделения наших работников и работниц, нашу одежду и спецтехнику.

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

Спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»

Кто принимал участие в съёмках?

Андрей Бертош:
В основном, это работники Минского городского управления МЧС действующие. Мы рады всегда участвовать в таких мероприятиях. И судя по просмотрам, это нравится не только нам, но и всем, кто посмотрел этот ролик.

Как снимали ролик МЧС «Цвет настроения красный»
Новости по теме

«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

МЧС назвало 3 причины, от которых могут пострадать белорусы на Новый год

Как правильно помочь человеку, который провалился под лёд. Комментарий МЧС

Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС

28 ноября в Беларуси проверят работу системы оповещения о ЧС

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

Белорусские спасатели перепели Киркорова и Крида. Видеофакт

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек

В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка

Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»

Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении

Посол Германии: «Важно, чтобы отношения Беларуси с ЕС и дальше развивались конструктивно и успешно»

Все новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Большой город» попросили заместителя начальника Минского городского управления МЧС прокомментировать ролик «Цвет настроения красный». Песня,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый мост соединит Зубачева с кольцом Западного обхода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика