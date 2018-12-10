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В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка

11.12.2018 18:06 — Разное | СТВ  
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Новости России. В утренний час-пик на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, в результате на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть сообщения о пострадавших, однако их количество пока неизвестно.

В Москве из-за крупного сбоя в работе метро произошла давка
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Новости России. В утренний час-пик на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, в результате на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение...
 
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