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Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро
Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сторонники изменений надеются, что таким образом получится уменьшить объемы незаконного оборота денег и финансирования организованной преступности, поскольку бандиты в основном используют крупные наличные деньги.
На замену 500 евро придет обновленная серия банкнот «Европа» достоинством 100 и 200 евро с улучшенными функциями защиты. Она будет выпущена в 2019 году 28 мая.
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Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже,...
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