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Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»
Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь реализован абсолютно новый формат обслуживания читателей. Посетители могут не только приобрести свежую прессу, но и выпить чашку горячего кофе, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А для удобства общения с зарубежными гостями в павильоне установлен онлайн-переводчик.
Лучше ориентироваться в белорусской столице туристам поможет и городской навигатор. Он появится в преддверии II Европейских игр.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
В ближайшем будущем в павильоне станут доступны и такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, оплата коммунальных платежей и покупка билетов на спектакли и концерты.
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Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»
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Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь реализован...
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