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«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков.
Уже 13 декабря пройдет игра с норвежцами, затем дуэль с французами, а потом с бельгийцами.
Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
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«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков. Уже 13...
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