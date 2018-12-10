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«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии

11.12.2018 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии

Уже 13 декабря пройдет игра с норвежцами, затем дуэль с французами, а потом с бельгийцами.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы собрали сильнейший состав республики. Ребята уже на играх, нужно смотреть на перспективу вперед. Сильная сторона – должен быть коллектив и командный дух.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков. Уже 13...
 
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