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Футбол. Стало известно, где пройдут гостевые матчи сборной Беларуси в рамках квалификации Евро-2020
Новости Беларуси. Названы места проведения гостевых мартовских матчей национальной команды Беларуси по футболу в рамках квалификации Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 марта против сборной Голландии наша дружина сыграет в Роттердаме. 24 марта матч с Северной Ирландией пройдет в Белфасте.
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Новости Беларуси. Названы места проведения гостевых мартовских матчей национальной команды Беларуси по футболу в рамках квалификации Евро-2020, сообщили в...
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