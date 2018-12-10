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Белорусы не могут записаться на визу «на закупы» - разбираемся что же происходит

11.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Белорусы не могут записаться на визу «на закупы» - разбираемся что же происходит

Некоторые желающие подать документы на визу на закупы в визовом центре Польши в Минске не могут это сделать с ноября. «Нереально!» — уверен житель Беларуси Николай. Почему так происходит?

одать документы на визу в Польшу в Минске можно через официальный визовый центр. Однако не у всех желающих получить визу на закупы это получается.

Житель Минска Максим говорит, что пытается зарегистрировать свои документы для подачи на визу на закупы в визовом центре с начала ноября.

— С ноября я не могу зарегистрироваться на подачу документов на визу в Минске. Звонил в начале ноября, сказали, что мест нет, но 6-го числа консульство будет выделять дополнительные. А 6 ноября в визовый центр дозвониться просто было невозможно. Телефон постоянно занят. Зарегистрироваться на сайте тоже не получилось — завис. И как только дозваниваешься — мест на подачу документов уже нет. Надо ждать нового пополнения. В следующий раз, когда выделили дополнительные места, я отодвинул работу в сторону, вооружился двумя телефонами: в левой руке — рабочий, в правой — мобильный, передо мной компьютер, где постоянно идет загрузка страницы с регистрацией на подачу документов. То есть я сидел с тремя аппаратами — и у меня не получилось зарегистрироваться.

Максим до сих пор не подал документы на визу. Также их не смог подать и житель столицы Николай, который тоже обратился в редакцию портала. Николай тоже хочет получить визу на закупы, но не может записаться с начала ноября.

— Сегодня звонишь — мест нет. Говорят, что на следующей неделе будут дополнительные места. Есть места в Пинске, но где Пинск, а где — Минск. Год назад делал визу — и все было тихо и спокойно, — удивляется мужчина.

Максим спрашивает, почему он все никак не может записаться на подачу документов на визу в этом году, а у агентств, оказывающих визовую поддержку, это получается.

В одной из таких компаний в Минске говорят, что в лучшем случае с их помощью можно будет подать документы на туристическую визу в Польшу в начале января. В другой — что записать на подачу документов на туристическую визу смогут еще в этом году, примерно 21 декабря. «На закупы» — после 26 декабря: «Будут добавлять даты, и мы будем писать, если получится».

В посольстве Польши в Беларуси прокомментировали, что визовый центр действует как самостоятельный частный субъект хозяйствования.

— Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы визовые услуги оказывались гражданам Беларусь на самом высоком уровне, — сказали там.

В посольстве также отметили, что проанализируют описанные случаи. Возможно, они в том числе связаны с сезонным ростом числа подаваемых визовых заявок перед наступающими Рождеством и Новым годом.

В визовом центре Польши 10 декабря рассказали, что подать документы на туристическую визу в Минске можно в двадцатых числах января. Дат на подачу документов на визу на закупы в Минске нет ни в декабре, ни в январе. В январе есть вариант подачи документов на закупы в Пинске. При этом консульство периодически добавляет варианты дат и свободного времени подачи.

— Такая ситуация сложилась примерно с конца весны — начала лета. Даты заканчиваются, консульство их периодически добавляет. У нас нет информации, сколько конкретно дат добавляют. Мы только видим даты и какое время в определенный день доступно, — говорят там.

11 декабря компания VFS Global, которую и представляет визовый центр Польши, прислала в редакцию TUT.BY официальный комментарий. Они объясняют сложившуюся ситуацию высоким спросом на визовые услуги в период праздников: в декабре и январе. Также уточняют, что помимо визового центра подать заявку на визу можно в консульских учреждениях Польши.

«Важно понимать, что компания VFS Global не участвует в выборе и не принимает решения о количестве мест, доступных для заявителей, желающих получить визу. Свободные места появляются в соответствии с квотой и в порядке, определенном в мандате соответствующего Консульского отдела. Мы решительно осуждаем любые злоупотребления со стороны внешних субъектов, которые подрывают процесс подачи заявлений на получение визы, и настоятельно предостерегаем заявителей от взаимодействия с ними. Будучи прозрачной и подотчетной организацией, мы всегда обеспечиваем контроль и безопасность, которые соответствуют высоким стандартам работы, установленным нашими клиентами-правительствами во всех центрах для заявителей на получение визы. Таким образом, принимая во внимание растущий спрос на визы для поездок из Беларуси в Польшу, в настоящее время мы совершенствуем систему онлайн-записи, чтобы обеспечить более комфортный процесс планирования подачи заявлений для наших клиентов, помимо текущей работы для обеспечения стабильного функционирования системы», — прокомментировали в компании VFS Global.

Напомним, в 2017 году Польша выдала гражданам Беларуси более 418 тысяч виз. А это более половины всех шенгенских виз, выданных странами Шенгенского соглашения нашим согражданам.

Также важно отметить, что с 1 января 2019 года в Беларуси еще больше урежут лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. Это значит, что с нового года белорусы смогут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 килограммов. Сейчас те, кто выезжает из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, могут провезти до 50 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 1500 евро. Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше чем 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые желающие подать документы на визу на закупы в визовом центре Польши в Минске не могут это сделать с ноября....
 
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