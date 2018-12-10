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«В Литве платят в 6 раз больше». Власти придумали, как удержать уезжающих на заработки строителей
Власти придумали, как поднять зарплаты строителям. Минстройархитектуры подготовило проект постановления, которые повышаются цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда. Документ вынесен на общественное обсуждение, изменения предлагается ввести с 1 января 2019 года. Напомним, на проблемы в строительной отрасли ранее
Цену одного человеко-часа рабочих-строителей 4 разряда предлагается поднять с 1 января 2019 года до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ, до 7,03 рубля — при выполнении пусконаладочных работ. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4 разряда составляет 6,04 рубля.
В Минстройархитектуры отмечают, что изменения позволят повысить оплату труда строителей на 30 — 35%, а также «исключить формирование заработной платы по региональному признаку». Эти задачи на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси поставил президент.
Напомним, во второй половине ноября Александр Лукашенко
Президент отметил, что вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. «Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — подчеркнул глава государства.
Сколько строителей уехало на заработки
В Минстройархитектуры поясняют, что на протяжении 2015−2017 годов в отрасли наблюдалось «сужение рынка строительных услуг по всем направлениям, и создалась ситуация, которая привела к оттоку квалифицированных кадров рабочих-строителей за пределы Беларуси».
— Только за 2017 год из республики уехало почти 9 тысяч рабочих различных специальностей и почти 50% от этого количества — строители (данные департамента по миграции Республики Беларусь), — поясняют в ведомстве. — При этом главная причина оттока кадров — низкий уровень заработной платы высококвалифицированных рабочих-строителей, по сравнению с заработной платой рабочих аналогичных профессий в Российской Федерации и других соседних странах.
В ведомстве отмечают, что нынешние цены человеко-часа в 6,04 рубля не позволяют обеспечить достойную зарплату высококвалифицированным рабочим строителям. При этом цены человеко-часа в Беларуси резко расходятся с ценами в европейских странах.
Новые цен, которые ведомство предлагает ввести с 1 января 2019 года, позволят приблизить заработки белорусских строителей к доходам их российских коллег.
В Минстройархитектуры рассказывают, что в Беларуси у строителей отмечается низкий уровень зарплаты по сравнению с соседними странами: в 1,3 — 2,4 раза ниже, чем в России; в 1,8 — 3,3 раза ниже, чем в Польше; в 1,7 — 5,8 раза ниже, чем в Литве.
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Минстройархитектуры подготовило проект постановления, которые повышаются цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда.
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