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Громкое дело: иркутский маньяк получил два пожизненных срока за 43 убийства

11.12.2018 18:51 — Разное | Партизан  
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Михаил Попков, который ранее служил в милиции, осужден Иркутским областным судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Это второй пожизненный приговор для маньяка, 4 года назад Попков уже был приговорен к пожизненному сроку за 22 убийства.

Громкое дело: иркутский маньяк получил два пожизненных срока за 43 убийства
Фото: AFP
После приговора, еще до отправки в колонию, он признал, что совершил еще 59 убийств и одно покушение на убийство.

Расследование второго дела так называемого «Ангарского маньяка» заняло около трех лет, а судебный процесс длился год, пишет ВВС. В результате Попков признан виновным в совершении еще 56 убийств.

Кроме второго пожизненного заключения суд принял решение о его лишении звания младшего лейтенанта милиции. По словам гособвинителя Александра Шкинева, это не устроило Попкова, и тот намерен обжаловать приговор.

«Это лишает его права на получение пенсии» – пояснил Шкинев журналистам.

Маньяк в погонах

До 1998 года Попков работал оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. По сообщениям СМИ, как минимум три убийства он совершил, когда был на дежурстве – в служебной форме и используя милицейский автомобиль. Различные устройства убийств он возил с собой.

Попков охотно рассказывал следователям об убийствах, называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только женщин, «которые вели разгульный образ жизни». На самом деле он заманивал в свою машину девушек, которые поздно возвращались домой.

Тела изуродованных убийца оставлял в безлюдных местах

В одном из интервью в ходе второго расследования Попков заявил, что к убийствам его подтолкнула измена жены. Он находил своих жертв на остановках или около кафе в Ангарске. Часто женщины были в состоянии алкогольного опьянения. По словам Попкова, он наказывал их за то, что «они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз».

Самой младшей из пострадавших было 15 лет

Как сообщают информагентства, Попков хвастался перед сокамерниками, что на его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило. Чикатило признавался в 56 убийствах, в суде было доказано 43. Попков за 16 лет, согласно следствию, убил 78 человек, в числе жертв маньяка и коллега бывшего милиционера, убитый в 1999 году.


Изувеченные тела со следами сексуального насилия находили в безлюдных районах Иркутской области. Своих жертв он оставлял возле трасс или дорог Ангарска, некоторые из них были найдены живыми, но умерли в больнице.

Как поймали маньяка

В 1998 изнасилованная девушка, найденная живой, опознала сотрудника Ангарского УВД, который завез ее в лес, однако дело тогда осталось нераскрытым.

Следственный комитет России возобновил расследование дела «Ангарского маньяка» в 2012 году. Отношение Попкова к преступлениям было установлено в 2003 году, благодаря молекулярно-генетической экспертизе. В поисках насильника и убийцы следователи проверили несколько тысяч человек. Также на одном из мест преступления были найдены следы колес его личной «Нивы».


Попков планировал приобрести новый автомобиль и в июне 2012 года отправился во Владивосток – там он и был задержан полицией. Сначала ему было предъявлено обвинение в трех убийствах; он написал явку с повинной, признавшись еще в 20 эпизодах.

Первый суд над Попковым также проходил в Иркутском областном суде. Приговор был вынесен в январе 2015 года.




 
 
Ссылка на источник 43
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Михаил Попков, который ранее служил в милиции, осужден Иркутским областным судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Это...
 
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