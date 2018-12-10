Громкое дело: иркутский маньяк получил два пожизненных срока за 43 убийства

После приговора, еще до отправки в колонию, он признал, что совершил еще 59 убийств и одно покушение на убийство.





Расследование второго дела так называемого «Ангарского маньяка» заняло около трех лет, а судебный процесс длился год, пишет ВВС. В результате Попков признан виновным в совершении еще 56 убийств.





Кроме второго пожизненного заключения суд принял решение о его лишении звания младшего лейтенанта милиции. По словам гособвинителя Александра Шкинева, это не устроило Попкова, и тот намерен обжаловать приговор.





«Это лишает его права на получение пенсии» – пояснил Шкинев журналистам.





Маньяк в погонах





До 1998 года Попков работал оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. По сообщениям СМИ, как минимум три убийства он совершил, когда был на дежурстве – в служебной форме и используя милицейский автомобиль. Различные устройства убийств он возил с собой.





Попков охотно рассказывал следователям об убийствах, называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только женщин, «которые вели разгульный образ жизни». На самом деле он заманивал в свою машину девушек, которые поздно возвращались домой.





Тела изуродованных убийца оставлял в безлюдных местах





В одном из интервью в ходе второго расследования Попков заявил, что к убийствам его подтолкнула измена жены. Он находил своих жертв на остановках или около кафе в Ангарске. Часто женщины были в состоянии алкогольного опьянения. По словам Попкова, он наказывал их за то, что «они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз».





Самой младшей из пострадавших было 15 лет





Как сообщают информагентства, Попков хвастался перед сокамерниками, что на его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило. Чикатило признавался в 56 убийствах, в суде было доказано 43. Попков за 16 лет, согласно следствию, убил 78 человек, в числе жертв маньяка и коллега бывшего милиционера, убитый в 1999 году.









Изувеченные тела со следами сексуального насилия находили в безлюдных районах Иркутской области. Своих жертв он оставлял возле трасс или дорог Ангарска, некоторые из них были найдены живыми, но умерли в больнице.





Как поймали маньяка





В 1998 изнасилованная девушка, найденная живой, опознала сотрудника Ангарского УВД, который завез ее в лес, однако дело тогда осталось нераскрытым.





Следственный комитет России возобновил расследование дела «Ангарского маньяка» в 2012 году. Отношение Попкова к преступлениям было установлено в 2003 году, благодаря молекулярно-генетической экспертизе. В поисках насильника и убийцы следователи проверили несколько тысяч человек. Также на одном из мест преступления были найдены следы колес его личной «Нивы».









Попков планировал приобрести новый автомобиль и в июне 2012 года отправился во Владивосток – там он и был задержан полицией. Сначала ему было предъявлено обвинение в трех убийствах; он написал явку с повинной, признавшись еще в 20 эпизодах.





Первый суд над Попковым также проходил в Иркутском областном суде. Приговор был вынесен в январе 2015 года.











