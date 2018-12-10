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Вымирающий вид. Белых мужчин в Европе признали меньшинством
Теперь британские вузы специально планируют набрать больше белых мужчин, чтобы ликвидировать дисбаланс.
Университеты Эссекса и Астона в Великобритании намеренно увеличили квоту для поступления в вуз белых мужчин, поскольку европейская внешность и белый цвет кожи больше не является доминирующими в Европе, пишет
Сообщается, что белые студенты составляют лишь 26–27 процентов от общего числа абитуриентов в Великобритании, а в остальных странах Европы показатели могут быть значительно ниже. При этом исследователи отмечают, что в будущем может начаться настоящий кризис технического образования, поскольку в 23 из 149 высших учебных заведений больше женщин, чем мужчин. По данным социологов, женщины менее охотно идут работать по техническим специальностям, в то время как мужчин сложная работа не пугает.
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Теперь британские вузы специально планируют набрать больше белых мужчин, чтобы ликвидировать дисбаланс.
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