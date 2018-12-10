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Вымирающий вид. Белых мужчин в Европе признали меньшинством

11.12.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Теперь британские вузы специально планируют набрать больше белых мужчин, чтобы ликвидировать дисбаланс.



Университеты Эссекса и Астона в Великобритании намеренно увеличили квоту для поступления в вуз белых мужчин, поскольку европейская внешность и белый цвет кожи больше не является доминирующими в Европе, пишет life.ru. Как сообщает Telegraph, разрыв с чернокожими студентами только растёт — пока белых мужчин меньше только в каждой десяткой школе или вузе, однако через пять лет этот показатель может сократиться до пяти учебных заведений.


Сообщается, что белые студенты составляют лишь 26–27 процентов от общего числа абитуриентов в Великобритании, а в остальных странах Европы показатели могут быть значительно ниже. При этом исследователи отмечают, что в будущем может начаться настоящий кризис технического образования, поскольку в 23 из 149 высших учебных заведений больше женщин, чем мужчин. По данным социологов, женщины менее охотно идут работать по техническим специальностям, в то время как мужчин сложная работа не пугает.


 
 
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Теперь британские вузы специально планируют набрать больше белых мужчин, чтобы ликвидировать дисбаланс.
 
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