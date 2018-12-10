«Знаешь, что я — первый белорусский бизнесмен?» Откровения Лукашенко

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— А знаешь ли ты, что я — первый белорусский бизнесмен? — такой вопрос однажды после пресс-конференции с главными редакторами задал Жуку президент Беларуси.





Глава «Издательской группы «Дело» признался, что о предпринимательском опыте главы государства не знал «ровным счетом ничего». Поэтому поинтересовался, когда и как это было.





— В 1985 году [генсек ЦК КПСС Михаил] Горбачев разрешил арендный подряд, и я первым в республике внедрил его в совхозе «Городец», — пересказал Жук ответ Лукашенко.









Виктор Жук в беседе с TUT.BY уточнил, что эта история произошла «лет десять назад, еще когда пресс-конференции проводились [в Администрации президента] на ул. К. Маркса».





Александр Лукашенко стал директором совхоза «Городец» Шкловского района в 1987 году. В 1990 году его выбрали депутатом Верховного Совета, а через 4 года и президентом страны. Считается, что его политическая карьера пошла вверх с «совхозного» периода.





«Городец» был убыточным хозяйством. После прихода Лукашенко стал рентабельным и доходным.





«Будучи директором совхоза «Городец», Александр Григорьевич воплощал прогрессивные идеи организации хозяйственной деятельности в жизнь. В пример можно поставить такую форму внутрихозяйственного расчета, как арендный подряд. Первые в Беларуси арендные коллективы были созданы на базе совхоза «Городец», — говорится на сайте агрохолдинга «Мачулищи», в который входит совхоз.





«Было создано 3 арендных коллектива в растениеводстве и 16 в животноводстве. За два года валовая продукция в хозяйстве возросла в 2,2 раза, урожайность зерновых и производство мяса — в 2 раза, надой молока от коровы — в 1,5 раза, рентабельность увеличилась с 2,3 до 47,3%, а прибыль — с 16,3 тыс. до 1686 тыс. руб.», — писали «Сельская жизнь» и «Ударный фронт».





В 2006 году совхоз стал дочерним предприятием Беларусбанка по указу президента «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению открытого акционерного общества «Городец». В настоящее время он входит в «Агрокомбинат «Мачулищи» Управления делами президента.









В пользовании «АСБ-Агро Городец» имеется 4219 га сельхозугодий, из которых 3455 га пахотных земель. Производственную базу хозяйства составляют: машинный двор, зерносушильный комплекс, два современных молочно-товарных комплекса, молочно-товарная ферма и две фермы по откорму и выращиванию молодняка КРС. Поголовье скота — 3680 голов, в том числе коров — 1600, говорится на сайте агрокомбината.



