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«Знаешь, что я — первый белорусский бизнесмен?» Откровения Лукашенко

11.12.2018 18:41 — Разное | Партизан  
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Издатель Виктор Жук вспомнил интересную историю с пресс-конференции с Александром Лукашенко. Об этом он написал в своей колонке в бизнес-издании «Человек дела».


Фото: gazetaby.com

— А знаешь ли ты, что я — первый белорусский бизнесмен? — такой вопрос однажды после пресс-конференции с главными редакторами задал Жуку президент Беларуси.

Глава «Издательской группы «Дело» признался, что о предпринимательском опыте главы государства не знал «ровным счетом ничего». Поэтому поинтересовался, когда и как это было.

— В 1985 году [генсек ЦК КПСС Михаил] Горбачев разрешил арендный подряд, и я первым в республике внедрил его в совхозе «Городец», — пересказал Жук ответ Лукашенко.


Виктор Жук в беседе с TUT.BY уточнил, что эта история произошла «лет десять назад, еще когда пресс-конференции проводились [в Администрации президента] на ул. К. Маркса».

Александр Лукашенко стал директором совхоза «Городец» Шкловского района в 1987 году. В 1990 году его выбрали депутатом Верховного Совета, а через 4 года и президентом страны. Считается, что его политическая карьера пошла вверх с «совхозного» периода.

«Городец» был убыточным хозяйством. После прихода Лукашенко стал рентабельным и доходным.

«Будучи директором совхоза «Городец», Александр Григорьевич воплощал прогрессивные идеи организации хозяйственной деятельности в жизнь. В пример можно поставить такую форму внутрихозяйственного расчета, как арендный подряд. Первые в Беларуси арендные коллективы были созданы на базе совхоза «Городец», — говорится на сайте агрохолдинга «Мачулищи», в который входит совхоз.

«Было создано 3 арендных коллектива в растениеводстве и 16 в животноводстве. За два года валовая продукция в хозяйстве возросла в 2,2 раза, урожайность зерновых и производство мяса — в 2 раза, надой молока от коровы — в 1,5 раза, рентабельность увеличилась с 2,3 до 47,3%, а прибыль — с 16,3 тыс. до 1686 тыс. руб.», — писали «Сельская жизнь» и «Ударный фронт».

В 2006 году совхоз стал дочерним предприятием Беларусбанка по указу президента «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению открытого акционерного общества «Городец». В настоящее время он входит в «Агрокомбинат «Мачулищи» Управления делами президента.


В пользовании «АСБ-Агро Городец» имеется 4219 га сельхозугодий, из которых 3455 га пахотных земель. Производственную базу хозяйства составляют: машинный двор, зерносушильный комплекс, два современных молочно-товарных комплекса, молочно-товарная ферма и две фермы по откорму и выращиванию молодняка КРС. Поголовье скота — 3680 голов, в том числе коров — 1600, говорится на сайте агрокомбината.


 
 
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Издатель Виктор Жук вспомнил интересную историю с пресс-конференции с Александром Лукашенко. Об этом он написал в своей колонке в бизнес-издании «Человек дела».
 
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