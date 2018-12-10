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Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины"
Два врача из Флоренции и Кальяри подозреваются в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщил источник в прокуратуре Флоренции.
По информации, полученной AFP, футболист проходил ряд медицинских тестов в 2016 и 2017 годах, в ходе которых у него были выявлены серьезные проблемы с сердцем. Однако оба врача, исследовавшие кардиограммы Астори и проводившие медицинские тесты, выдали игроку справку о том, что он полностью здоров.
31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с "Удинезе". Ранее предполагалось, что Астори умер от тахиаритмии (ускорения работы сердца), однако истинные причины смерти выясняются до сих пор.
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Два врача из Флоренции и Кальяри подозреваются в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщил источник в прокуратуре Флоренции.
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