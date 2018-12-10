По информации, полученной AFP, футболист проходил ряд медицинских тестов в 2016 и 2017 годах, в ходе которых у него были выявлены серьезные проблемы с сердцем. Однако оба врача, исследовавшие кардиограммы Астори и проводившие медицинские тесты, выдали игроку справку о том, что он полностью здоров.









31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с "Удинезе". Ранее предполагалось, что Астори умер от тахиаритмии (ускорения работы сердца), однако истинные причины смерти выясняются до сих пор.



