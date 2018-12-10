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Как ЦК КПСС приглашал в Москву берлинских гей-активистов

11.12.2018 18:12 — Разное | Партизан  
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Их перепутали с коммунистами.


Гей-активисты из организации HAW, июнь 1973 года

В 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов пригласил в Москву активистов гей-движения из Берлина, рассказала изданию Deutsche Welle культуролог Лариса Бельцер-Лисюткина, которая сопровождала немцев во время их пребывания в СССР. Приглашение было сделано по ошибке — а в самом СССР в тот год по уголовной статье за мужеложство осудили более 1300 человек.

Как рассказала Бельцер-Лисюткина, куратор в ЦК КПСС рассказал ей, что в Москву должна приехать пара молодых коммунистов из некой организации HAW, которые хотят наладить контакты с молодежью. Ей долго не удавалось выяснить, что это за организация, и только через знакомых немцев она узнала, что аббревиатура расшифровывается как Homosexuelle Aktion Westberlin.

По словам Бельцер-Лисюткиной, активисты приехали в Москву именно с целью наладить контакты с местным гей-сообществом. «Уже на следующий день они поставили вопрос ребром: «Где у вас тут гей-клубы?» Я говорю: «Вы знаете, у нас все едино, нет специальных гей-клубов, геи равномерно распределены среди молодежи». «Вот видишь, — говорит один другому, — тут все интегрированы». Тогда уже я подумала про себя, что шила в мешке не утаишь и придется рассказать про места, где геи интегрированы и где им приходится проходить социализацию», — рассказала она.


Первые три дня Бельцер-Лисюткиной удавалось занять гостей экскурсиями по Москве, но на четвертый день ей пришлось рассказать им правду о положении гомосексуалов в Советском Союзе и об уголовном наказании за мужеложство. В ответ на это активисты заявили, что в таком случае просто обязаны найти людей из гей-сообщества и поговорить с ними.

Бельцер-Лисюткина, по ее словам, рассказала активистам, что советские геи знакомятся в общественных туалетах, оставляя на стенах записи с телефонами. Она попросила своего мужа сопроводить немцев в один из туалетов в центре Москвы — он согласился сделать это в обмен на джинсы, которые ему подарил один из них.

О том, что произошла ошибка, и приглашенные немцы — на самом деле активисты гей-движения, Бельцер-Лисюткина, по ее словам, рассказала куратору в ЦК еще до их приезда. Тот объяснил, что поездку уже поздно отменять. «Я спросила: «Может, надо поговорить с товарищем Капитоновым?» Куратор тут же перешел на ты: «Да ты что! Ты в своем уме? Дотянем до конца, посадим в самолет, помашем рукой, получим премию. Я тебе сам премию выпишу — вот этими руками!»» — рассказала Бельцер-Лисюткина.


 
 
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