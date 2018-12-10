Людмилу Алексееву похоронят в США, где живут ее дети

«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой», – уточнил Борщев.

Ранее Госдепартамент США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц мира.









пишет Лента.ру. Прощание с ней прошло 11 декабря в Центральном доме журналиста. В траурном мероприятии приняли участие президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, глава Центризбиркома Элла Памфилова, омбудсмен Татьяна Москалькова. Глава «Московской Хельсинкской группы», член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева умерла 8 декабря в больнице на 92-м году жизни,Лента.ру. Прощание с ней прошло 11 декабря в Центральном доме журналиста. В траурном мероприятии приняли участие президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, глава Центризбиркома Элла Памфилова, омбудсмен Татьяна Москалькова.



