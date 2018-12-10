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Людмилу Алексееву похоронят в США, где живут ее дети
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет отправлен в США и захоронен в семейной могиле в Вашингтоне. Об этом «Интерфаксу» сообщил член «Московской Хельсинкской группы» Валерий Борщев.
«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой», – уточнил Борщев.
Ранее Госдепартамент США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц мира.
Глава «Московской Хельсинкской группы», член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева умерла 8 декабря в больнице на 92-м году жизни,
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Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет отправлен в США и захоронен в семейной могиле в Вашингтоне. Об этом «Интерфаксу» сообщил член «Московской...
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