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В ноябре рекордно подорожали продукты. На что подскочили цены?

11.12.2018 18:02 — Разное | Партизан  
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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%.

В последний раз продовольственную инфляцию на таком уровне фиксировали в октябре 2017 года: тогда цены на продукты подскочили на 1,3%, передает TUT.BY 

Напомним, в нынешнем году в Беларуси на протяжении трех месяцев фиксировали дефляцию на продовольственные товары — в мае, июле и августе.
Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста. Больше всего снизилась цена на цитрусовые, горох и фасоль, рыбу соленую и копченую (кроме сельди и деликатесной рыбы), икру лососевых рыб.
Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, по статистике больше всего подорожали ковры. При этом больше всего подешевела обувь: меньше стоили женские демисезонные сапоги на высоком каблуке, мужские сапоги на меху, детские зимние и демисезонные полусапожки для девочки.
Платные услуги в ноябре подешевели на 0,04%. Заметнее всего за последний месяц увеличилась плата за автостоянку, также стали дороже стоить ветеринарные услуги и услуги автомобильного пригородного сообщения.


 
 
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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%.
 
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