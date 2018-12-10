В ноябре рекордно подорожали продукты. На что подскочили цены?

TUT.BY В последний раз продовольственную инфляцию на таком уровне фиксировали в октябре 2017 года: тогда цены на продукты подскочили на 1,3%, передает





Напомним, в нынешнем году в Беларуси на протяжении трех месяцев фиксировали дефляцию на продовольственные товары — в мае, июле и августе.

Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста. Больше всего снизилась цена на цитрусовые, горох и фасоль, рыбу соленую и копченую (кроме сельди и деликатесной рыбы), икру лососевых рыб.

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, по статистике больше всего подорожали ковры. При этом больше всего подешевела обувь: меньше стоили женские демисезонные сапоги на высоком каблуке, мужские сапоги на меху, детские зимние и демисезонные полусапожки для девочки.