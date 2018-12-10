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"Со страху все потянешь!": женщина вытащила из горящего дома бабушку и ее взрослого внука

11.12.2018 17:50 — Разное | Партизан  
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Спасенных даже не пришлось госпитализировать. А вот дом очень пострадал: повреждена крыша, отделка, имущество.

Деревянный дом в деревне Гортоль Ивацевичского района загорелся поздно вечером 8 декабря. В нем жили Ольга Михайловна, которая буквально на днях отметила 90-летний юбилей, с внуком, 42-летним Александром. Вспышки пламени случайно увидела из окна соседнего дома Галина Николаевна, племянница пожилой женщины.


дом внутри почти выгорел

- Все произошло примерно в полдвенадцатого ночи, - вспоминает 49-летняя Галина Николаевна. - Я уже выключила свет и легла спать, смотрю - что-то сильно ярко у меня в комнате. Я отодвинула шторку и увидела, что дом тети весь в пламени! Я накинула халат, позвонила в «101», а сама побежала к их дому.

Перед женщиной предстала довольно жуткая картина: в разные стороны летит шифер, весь дом в дыму… Галина Николаевна не побоялась забежать в дом и начала в дыму и огне искать родственников. Оказалось, основное пламя было в дальней части дома.

- Было как-то жутко, я забежала и сразу увидела, что в сенцах лежит Саша. Но задымление было дальше, я открыла дверь на кухоньку - там гарь и дым сразу в лицо, меня отшатнуло, - говорит женщина. - Я начала кричать: «Баба Воля, дзе ж вы?» Затем увидела, что она лежит на полу, у нее в руках фонарь. Я ее взяла на руки, пригнулась и вынесла на улицу. А там уже мне помогли ее отнести ко мне домой.

После спасения 90-летней бабушки Галина Николаевна вернулась в горящий дом, чтобы вытащить на улицу и ее внука, который лежал в сенцах и был в большей безопасности.

Вскоре на место приехали спасатели МЧС, они потушили пожар. Туда же прибыли и врачи скорой помощи, осмотрели спасенных. Оказалось, в госпитализации они не нуждались.

- Приехали пожарные быстро, затем милиция и «скорая». Уехали все примерно в полчетвертого ночи, - рассказывает Галина Николаевна. - Мы все в шоке, конечно. Никогда такого не приходилось делать. Скорее, инстинктивно. Но это ж свои люди, что тут такого? Баба Оля 12 октября 90-летний юбилей отметила, человек столько прожил - и на старости лет такое! Она у нас маленькая, но было немного тяжеловато. Со страху все потянешь! Сейчас вот в деревне уже все знают про это, называют меня героем. Но мы живем потиху дальше, дай Бог, больше такого не повторится.

В Брестском областном управлении МЧС уточняют, что огонь повредил крышу, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество дома. Что стало причиной пожара, пока неясно. Сейчас бабушка вместе с внуком живет у своей родной дочери, в этой же деревне.

 
 
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Спасенных даже не пришлось госпитализировать. А вот дом очень пострадал: повреждена крыша, отделка, имущество.
 
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