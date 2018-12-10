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«Динамовское настроение меняется в лучшую сторону». Сидоренко - об атмосфере в сборной Беларуси

11.12.2018 19:17 — Разное | Tut.by  
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Вслед за молодежной сборной, уже ведущей в немецком Фюссене битвы за возвращение в элиту U20, в среду родину покинут и две другие команды вертикали сборных. Ведомая Евгением Есауловым юношеская дружина U18 выедет в латвийскую Елгаву, для участия в турнире 4 наций с 13 по 15 декабря. Наконец, главная команда страны под руководством Андрея Сидоренко отправится в Норвегию, где в пригороде Осло Леренскуге в те же сроки состоятся поединки турнира MECA Hockey Games, сообщает пресс-служба ФХБ.

В течение трех дней национальная сборная Беларуси последовательно сразится с командами Норвегии, Франции и Венгрии.


Фото: hockey.by

И без того традиционно короткие сроки кэмпов сборной в международных паузах на сей раз оказались еще более сжатыми. Из-за понедельничного матча минского «Динамо» против подольского «Витязя» одна из трех тренировок команды перед стартом норвежского турнира прошла в усеченном составе — без динамовцев и задержавшегося в пути из Новосибирска защитника «Сибири» Павла Воробья, а также без присутствия на льду главного тренера сборной и «Динамо» Андрея Сидоренко. В понедельник обязанности рулевого исполнял Дмитрий Шульга: для главкома «Шахтера» приглашение войти в штаб сборной стало дебютом на этом уровне.

Матч «Динамо» — «Витязь» внес еще одну неприятную поправку в программу сбора: его вынужден пропустить Дмитрий Знахаренко, получивший в понедельник повреждение.

Таким образом, список из 26 игроков, которых тренеры намеревались бросить в бой на норвежском турнире, сократился на одну фамилию и приобрел следующий вид:

вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо Мл);

защитники — Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун (1996), Кирилл Готовец (1991) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей (1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ);

нападающие — Андрей Белевич (1997, Динамо Мл), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер), Павел Боярчук (1990), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990) (все — Неман), Артур Гаврус (1994), Илья Литвинов (1998) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все — Юность), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Капитанскими полномочиями решено наделить самого опытного в этом ростере сборника — 33-летнего защитника «Юности» Андрея Антонова, ассистентами которого станут Павел Развадовский и Артем Демков.

Во вторник сборная провела единственное занятие на родине в полном составе: тренировка в среду уже запланирована на льду арены в Леренскуге. По окончании вторничного занятия главный тренер белорусской команды Андрей Сидоренко по традиции уделил время журналистам.


Андрей Сидоренко. Фото: hockey.by

«Здесь собраны лучшие силы экстралиги»

— На сей раз вы обошлись без отсева…

— Турнир скоротечный, к тому же с очень жестким именно для нашей команды графиком: матчи в 8 вечера, потом в 4 дня, потом в полдень… Так что 25 игроков для такого графика — не излишество. Интересно будет посмотреть, как наши парни проявят себя в таком цейтноте. Да и соперники очень разноплановые, исповедующие непохожие стили.

Ноябрьский домашний турнир показал, где нам стоит перестроиться: прибавить в скоростях, уделить больше внимания командным взаимодействиям. Думаю, в этом составе собраны лучшие исполнители экстралиги, которых уже стоит сыгрывать с прицелом на перспективу и воспитание командного духа.

— Как с ним сейчас?

— Надеюсь, неплохо. Если по крайней мере сумеем сохранить атмосферу, которая была в команде в ноябрьском кэмпе и на домашнем турнире, все будет хорошо.

— Следите ли за выступлением молодежной сборной в Фюссене? Возможно, кто-то из игроков успел за первые пару матчей попасть вам на заметку?

— Безусловно, слежу. И действительно несколько человек понравились: и габаритами, и умением ими грамотно распоряжаться. Есть с кем работать и что развивать. Верю в итоговый успех нашей молодежной команды. Потенциал у нее хороший.

— В составе два вратаря — Карнаухов и Осипков. Получит ли шанс проявить себя в Норвегии второй?

— В двух матчах намерены сделать ставку на Карнаухова. Стараемся и в КХЛ давать ему практику, лишней она не будет. Хотим, чтобы Миша в полной мере почувствовал уверенность, поймал свою игру. А насчет третьего поединка подумаем позже.

— Почему при этом решили обойтись без услуг одного из сильнейших голкиперов экстралиги Игоря Брикуна?

— Уверяю, все голкиперы под постоянным пристальным вниманием штаба сборной. В ноябре вот приглашали Мильчакова, сейчас сделали ставку на Карнаухова. В феврале сборной еще предстоит турнир в Словакии. Никто не выпадет из поля зрения.

— Здорово ли разочаровал недоезд Кодолы и Шинкевича?

— Разговаривал с обоими и услышал главное — оба были готовы приехать. Но норвежский турнир все-таки не под эгидой ИИХФ, так что у клубов был повод их не отпускать в расположение сборной.

— Успели за сутки переключиться с тренерства в «Динамо» обратно в формат сборной?

— Вполне. Конечно, у клуба пока получается не так, как нам хотелось бы — еще очень много работы.

— Не опасаетесь, что настроение динамовских сборников перенесется и на национальную команду?

— Должен сказать, что динамовское настроение меняется в лучшую сторону. Что до настроения в сборной — лучше спросите у ребят. Но я какого-то негатива не ощутил.

— Рассчитываете ли в ближайшем будущем на недавних «железных» сборников Граборенко, Лингле?

— Приступив к работе со сборной, связывался со всеми входящими в обойму. Но Граборенко, насколько знаю, сейчас в родном Могилеве без клуба — посмотрим, что будет дальше. Что до Лингле, то он уже задумывается над тем, что будет делать по завершении игровой карьеры, начал учиться на бизнесмена. У него сейчас другие приоритеты.

— Насколько принципиален успех в норвежском турнире?

— Он для меня как для тренера всегда принципиален. У нас должна быть психология победителей. А как ее еще воспитывать, кроме как через победы? Понятно, это спорт, не всегда получается выигрывать. Но стремиться нужно всегда.

MECA Hockey Games. Леренскуг (Норвегия)

Расписание матчей

13 декабря. Франция — Венгрия (начало в 18.00 по минскому времени), Норвегия — Беларусь (22.00).

14 декабря. Франция — Беларусь (18.00), Венгрия — Норвегия (22.00).

15 декабря. Беларусь — Венгрия (14.00), Норвегия — Франция (18.00).

 
Теги: Могилев
 
 
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Сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко отправится в Норвегию, где сыграет в турнире MECA Hockey Games.
 
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