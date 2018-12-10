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«Динамовское настроение меняется в лучшую сторону». Сидоренко - об атмосфере в сборной Беларуси
Вслед за молодежной сборной, уже ведущей в немецком Фюссене
В течение трех дней национальная сборная Беларуси последовательно сразится с командами Норвегии, Франции и Венгрии.
И без того традиционно короткие сроки кэмпов сборной в международных паузах на сей раз оказались еще более сжатыми. Из-за понедельничного матча минского «Динамо» против подольского «Витязя» одна из трех тренировок команды перед стартом норвежского турнира прошла в усеченном составе — без динамовцев и задержавшегося в пути из Новосибирска защитника «Сибири» Павла Воробья, а также без присутствия на льду главного тренера сборной и «Динамо» Андрея Сидоренко. В понедельник обязанности рулевого исполнял Дмитрий Шульга: для главкома «Шахтера» приглашение войти в штаб сборной стало дебютом на этом уровне.
Матч «Динамо» — «Витязь» внес еще одну неприятную поправку в программу сбора: его вынужден пропустить Дмитрий Знахаренко, получивший в понедельник повреждение.
Капитанскими полномочиями решено наделить самого опытного в этом ростере сборника — 33-летнего защитника «Юности» Андрея Антонова, ассистентами которого станут Павел Развадовский и Артем Демков.
Во вторник сборная провела единственное занятие на родине в полном составе: тренировка в среду уже запланирована на льду арены в Леренскуге. По окончании вторничного занятия главный тренер белорусской команды Андрей Сидоренко по традиции уделил время журналистам.
«Здесь собраны лучшие силы экстралиги»
— На сей раз вы обошлись без отсева…
— Турнир скоротечный, к тому же с очень жестким именно для нашей команды графиком: матчи в 8 вечера, потом в 4 дня, потом в полдень… Так что 25 игроков для такого графика — не излишество. Интересно будет посмотреть, как наши парни проявят себя в таком цейтноте. Да и соперники очень разноплановые, исповедующие непохожие стили.
Ноябрьский домашний турнир показал, где нам стоит перестроиться: прибавить в скоростях, уделить больше внимания командным взаимодействиям. Думаю, в этом составе собраны лучшие исполнители экстралиги, которых уже стоит сыгрывать с прицелом на перспективу и воспитание командного духа.
— Как с ним сейчас?
— Надеюсь, неплохо. Если по крайней мере сумеем сохранить атмосферу, которая была в команде в ноябрьском кэмпе и на домашнем турнире, все будет хорошо.
— Следите ли за выступлением молодежной сборной в Фюссене? Возможно, кто-то из игроков успел за первые пару матчей попасть вам на заметку?
— Безусловно, слежу. И действительно несколько человек понравились: и габаритами, и умением ими грамотно распоряжаться. Есть с кем работать и что развивать. Верю в итоговый успех нашей молодежной команды. Потенциал у нее хороший.
— В составе два вратаря — Карнаухов и Осипков. Получит ли шанс проявить себя в Норвегии второй?
— В двух матчах намерены сделать ставку на Карнаухова. Стараемся и в КХЛ давать ему практику, лишней она не будет. Хотим, чтобы Миша в полной мере почувствовал уверенность, поймал свою игру. А насчет третьего поединка подумаем позже.
— Почему при этом решили обойтись без услуг одного из сильнейших голкиперов экстралиги Игоря Брикуна?
— Уверяю, все голкиперы под постоянным пристальным вниманием штаба сборной. В ноябре вот приглашали Мильчакова, сейчас сделали ставку на Карнаухова. В феврале сборной еще предстоит турнир в Словакии. Никто не выпадет из поля зрения.
— Здорово ли разочаровал недоезд Кодолы и Шинкевича?
— Разговаривал с обоими и услышал главное — оба были готовы приехать. Но норвежский турнир все-таки не под эгидой ИИХФ, так что у клубов был повод их не отпускать в расположение сборной.
— Успели за сутки переключиться с тренерства в «Динамо» обратно в формат сборной?
— Вполне. Конечно, у клуба пока получается не так, как нам хотелось бы — еще очень много работы.
— Не опасаетесь, что настроение динамовских сборников перенесется и на национальную команду?
— Должен сказать, что динамовское настроение меняется в лучшую сторону. Что до настроения в сборной — лучше спросите у ребят. Но я какого-то негатива не ощутил.
— Рассчитываете ли в ближайшем будущем на недавних «железных» сборников Граборенко, Лингле?
— Приступив к работе со сборной, связывался со всеми входящими в обойму. Но Граборенко, насколько знаю, сейчас в родном Могилеве без клуба — посмотрим, что будет дальше. Что до Лингле, то он уже задумывается над тем, что будет делать по завершении игровой карьеры, начал учиться на бизнесмена. У него сейчас другие приоритеты.
— Насколько принципиален успех в норвежском турнире?
— Он для меня как для тренера всегда принципиален. У нас должна быть психология победителей. А как ее еще воспитывать, кроме как через победы? Понятно, это спорт, не всегда получается выигрывать. Но стремиться нужно всегда.
MECA Hockey Games. Леренскуг (Норвегия)
Расписание матчей
13 декабря. Франция — Венгрия (начало в 18.00 по минскому времени), Норвегия — Беларусь (22.00).
14 декабря. Франция — Беларусь (18.00), Венгрия — Норвегия (22.00).
15 декабря. Беларусь — Венгрия (14.00), Норвегия — Франция (18.00).
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Сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко отправится в Норвегию, где сыграет в турнире MECA Hockey Games.
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