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Чудо-капы для выравнивания зубов. Новый вид «лохотрона» добрался до школ Слуцка?

11.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Чудо-капы для выравнивания зубов. Новый вид «лохотрона» добрался до школ Слуцка?

    Фото: скриншот рекламного ролика на YouTube. Капа продаётся в универсальном размере и не подгоняется индивидуально под прикус

Случчанка на условиях анонимности рассказала в группе SlutskGorod Вконтакте, как едва не приобрела капу, которая якобы должна была исправить проблему ребёнка с зубами.

Как уточнила нашему корреспонденту автор публикации, её ребёнок обучается в гимназии №1 города Слуцка. Ниже приводим сообщение женщины целиком:

— Новый вид лохотрона. В школах проводят обследование прикуса детей, с письменного согласия родителей. Обследование - это дети оставляют отпечатки зубов на тонком кусочке пенопласта. Потом звонят родителям. Мой ребенок два года носил пластины, сейчас надо решать вопрос с брекетами. И тут сообщают, что прикус правильный. Это определил врач по тому клочку пенопласта. На мое удивление и сообщение о том, что ребенок состоит на учёте у отодонта, сообщают, что значит, у него зубки неровные. А это можно исправить при помощи чудо-капы, которую их фирма изготовит индивидуально по тому отпечатку и пришлет мне по почте. Цена вопроса 50 рублей. Чуть не купилась, сумма-то сравнительно небольшая. Смутила индивидуальность изготовления по одному отпечатку, и голос девушки, бодрый, юный, как у продавцов фильтров, одеял и т.д. Нашла в интернете. Фирма Фреш Минут Восток, та которая продаёт изделия экоортос, освежители для рта, ранее спреи для отказа от курения. В 2017 году были инциденты с ними в школах Слонима и Гомеля. Там они обследовали детей на плоскостопие и потом высылали им тоже по одному отпечатку якобы ортопедические стельки, индивидуально подобранные. Выяснилось, что никакого плоскостопия у детей не было. Так что, родители, будьте бдительны! Анонимно, пожалуйста.

В комментариях к публикации случчане рассказали, что детям из средних школ №10 и №13 тоже проверяли зубы. Многие вспомнили, как в прошлом году в школах города предлагали чудодейственные стельки от плоскостопия. 

  • На сайте «Фреш Минт Восток» капа Dent Oral Pro позиционируется, как «Товар ЗОЖ» — «прекрасная альтернатива брекетам, которая формирует правильное положения лицевых мышц, связок и сухожилий, отвечающих за верное направление развития и ровное положение зубов, а также подвижных частей лица, предупреждая возникновение провисшего подбородка». О том, что такая капа изготавливается по опечаткам зубов индивидуально, в описании и видео нет ни слова. 

Кстати, на сайте организации не указаны цены, нет кнопки «Купить» и нет корзины для заказа товаров. Следовательно, это простая интернет-витрина, которая не является интернет-магазином и не обязана соблюдать торговое законодательство. Проще говоря, товары на сайте показаны в ознакомительных целях.

Ранее организация «Фреш Минт Восток» фигурировала в прессе, как недобросовестный продавец стелек. Официальный комментарий представителя фирмы о том, как проводятся такие осмотры в школах, публиковала «Слонимская правда»:

— В первую очередь мы обращаемся в районный отдел образования с официальным письмом, где просим оказать содействие в проведении подобного мероприятия. Естественно, что ни один отдел образования нам в этом не отказывает, так как это дело благое и абсолютно бесплатное. Проводим скрининговое тестирование только с разрешения родителей. Предварительно наш работник раздает документы, где родители отмечают своё согласие или несогласие на исследование, сами записывают имя и фамилию, а также контактный телефон, по которому мы должны сообщить результат. 

Кроме этого, «Слонимская правда» выяснила, что в прошлом году директора школ пускали этих людей на основании официального документа Министерства здравоохранения и разрешение на исследования в РНПЦ травматологии и ортопедии — именно на исследования, но никак не на постановку диагнозов и реализацию стелек.

Ввиду позднего времени суток получить комментарий в Управлении по образованию, спорту и туризму сайту SlutskGorod не удалось. 

Эта ситуация напомнила нам поведение не честных продавцов, которые манипулировали тем, что якобы из-за старых труб в доме жильцам в добровольно-принудительном порядке необходимо установить фильтры для очистки воды. Тогда в милиции  ответили, что в таких заявлениях отсутствует состав преступления, поскольку все договоры были подписаны добровольно и без каких-либо махинаций. Также и в случаях с заказом товара по телефону.

— Пострадавшим может помочь только обращение в гражданский суд, где с помощью экспертиз и проверок они могут доказать свою правоту. В данном случае милиция помочь не может, хотя мы всегда, получая заявления такого плана, проводим проверку и ищем возможность как-то повлиять на не совсем честных продавцов. Мы советуем гражданам быть внимательными и даже не идти на контакт с теми, кто ходит по домам или обзванивает по телефону и предлагает какую-либо продукцию. В большинстве случаев это будет обман, поэтому ни открывать дверь, ни продолжать разговор с такими людьми не стоит, — предупредил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Гомель
 
 
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Случчанка на условиях анонимности рассказала в группе SlutskGorod Вконтакте, как едва не приобрела капу, которая якобы должна была исправить проблему ребёнка с зубами.
 
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