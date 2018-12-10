Сделано заявление об отключении России от SWIFT

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На минувшей неделе Вильнюс ввел санкции против Москвы из-за провокации в Керченском проливе, а сегодня предложил отключить Россию от SWIFT.Литовский сейм принял резолюцию о том, что Европа должна ужесточить санкции против Москвы. Литовские депутаты посчитали, что России нужно выдвинуть ультиматум: или она передает контроль над Керченским проливом ООН, или ее отключают от международной банковской системы SWIFT,Между тем Россия уже давно готова к отключению от SWIFT. Во-первых, в стране создана собственная, независимая платежная система "Мир". Во-вторых, в России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и Mastercard.На минувшей неделе Центробанк разослал инструкции в кредитные организации с пошаговыми рекомендациями для обхода возможных санкций.Регулятор предложил малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания владельцев кредитных карт. Сейчас самыми крупными операторами Visa и Mastercard в России выступают ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк и "Уралсиб". Малым банкам следует переоформить договоры на обслуживание и заключить соглашения с ведущими игроками.Не исключено, что США и их партнеры отключат Россию от SWIFT уже в начале 2019 года.