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Футболки для тунеядцев начали выпускать в Беларуси. Цвет – черный

11.12.2018 19:13 — Разное | UDF  
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Источник: symbal.by
Магазин одежды и аксессуаров с национальной символикой Symbal.by с понедельника 10 декабря запускает производство футболок для тунеядцев.

В новой коллекции представлены футболки с надписями «Беларускі дармаед», а также с портретом Янки Купалы, со словами «Я нарадзіўся тут», с бело-красно-белым флагом. Две футболки стилизованы под форму ОМОНа: на одной надпись характерными желтыми буквами «ГАМОН», на другой — «Пазіцыя».



В продаже футболки для тунеядцев появятся 22 декабря.

 
 
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В продаже футболки для тунеядцев появятся 22 декабря.
 
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