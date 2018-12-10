Футболки для тунеядцев начали выпускать в Беларуси. Цвет – черный



Источник: symbal.by

В новой коллекции представлены футболки с надписями «Беларускі дармаед», а также с портретом Янки Купалы, со словами «Я нарадзіўся тут», с бело-красно-белым флагом. Две футболки стилизованы под форму ОМОНа: на одной надпись характерными желтыми буквами «ГАМОН», на другой — «Пазіцыя».В продаже футболки для тунеядцев появятся 22 декабря.