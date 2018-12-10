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Футболки для тунеядцев начали выпускать в Беларуси. Цвет – черный
Источник: symbal.by
В новой коллекции представлены футболки с надписями «Беларускі дармаед», а также с портретом Янки Купалы, со словами «Я нарадзіўся тут», с бело-красно-белым флагом. Две футболки стилизованы под форму ОМОНа: на одной надпись характерными желтыми буквами «ГАМОН», на другой — «Пазіцыя».
В продаже футболки для тунеядцев появятся 22 декабря.
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В продаже футболки для тунеядцев появятся 22 декабря.
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