Под Минском кто-то ведет партизанскую войну с автомобилистами

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Новый офис. Предыстория

Диверсия

Подозрения

Под Минском, похоже, кто-то объявил войну автомобилистам. В качестве оружия используются шурупы и гвозди, которые явно умышленно раскидывают на проезжей части. На этих ловушках «подорвались» уже порядка 20 автомобилей. Водители догадываются, кто и почему ведет с ними скрытую борьбу.О произошедшем корреспонденту Onliner рассказал один из наших читателей. Он является сотрудником компании, которая занимается оптовыми поставками автозапчастей. Примерно полгода назад организация переехала в новый офис.сообщил собеседник.В новом здании располагается, по сути, только одна компания. И каждое утро на работу приезжает достаточно большое число сотрудников.К офису можно подъехать двумя путями. Но одна дорога, та, что прямее, находится в плачевном состоянии. Здесь именно то явление, которое у нас принято называть ямочностью. Ситуацию усугубляет большое количество воды, заполнившей ямы. «Как после бомбежки», — скажет кто-то.Поэтому водители пользуются другой дорогой, объездной, которая ведет через частный сектор. Утром едут на работу, вечером — с работы.Летом автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой: слишком часто стали прокалываться шины. Поначалу случаи были единичными, на первый взгляд между ними не было ничего общего.— рассказал наш читатель.Но случаи учащались, стала прослеживаться закономерность. Кто-то обратил внимание, что несколько проколов, без сомнения, произошли по пути в офис. Затем тайное стало явным: кто-то устраивает диверсию на дороге, рассыпает там шурупы. А недавно появились и более хитроумные ловушки.отметил читатель.К офису компании вызвали милицию. Произошедшее зафиксировано и оформлено соответствующим образом.Работники свели все факты, произошедшие за эти полгода, воедино. Выходит, от рук некоего диверсанта повреждения получили колеса примерно двадцати автомобилей.Автовладельцы рассчитывают, что милиция проведет разбирательство и установит виновного. До тех пор остается только гадать, кто объявил водителям войну.говорит собеседник.Он сам и большинство его коллег никогда не сталкивались с проявлением враждебности со стороны местного населения, поэтому ничего подобного не ожидали. А вот ребята со склада вспомнили, что приходил как-то раз какой-то мужчина с претензиями, жаловался на то, что машины пыль разносят.уточнил читатель.